Einladung Pressebrunch 29. September: Loden goes Urban

Steiner1888 präsentiert neue Kurzdecke zur umweltschonenden Verlängerung der Schanigarten-Saison und zeigt neue Fashion- und Interieur-Kollektion in Wien

Wien (OTS) - Modehäuser wie Chanel, Louis Vuitton, Jil Sander, Hugo Boss, Kenzo oder Yves Saint Laurent schätzen die Widerstandsfähigkeit von Lodenstoffen und sind schon länger Kunden von Steiner1888 aus Mandling bei Schladming. Nun setzt der heimische Textil- und Couture-Hersteller in seiner aktuellen Herbst-/Winterkollektion neue, urbane Akzente bei Lodenmantel, Lodenrock und Co. Passend zur Verlängerung der Schanigarten-Saison in der Gastronomie präsentiert Steiner1888 auch eine neue kurze Wolldecke, die speziell für kühle Abende im Gastgarten oder auf der Terrasse entwickelt wurde.

Schon morgen, am 29. September 2020, gibt es ab 10 Uhr die Chance, das neue Deckensortiment und auch die aktuelle Fashion-Kollektion live in Wien zu begutachten: Beim Pressebrunch im Wiener Formdepot (Abelegasse 10, 1160 Wien) gibt es exklusive Einblicke in die neue Mode- und Interieur-Kollektion von Steiner1888.

Aufgrund der aktuellen Covid-Maßnahmen ist die Anzahl der Gäste begrenzt. Wir bitten daher unbedingt um Anmeldung unter office @ melzer-pr.com bzw. 01/526 8908 0

Pressebrunch von Steiner1888: Loden goes Urban

Seit 130 Jahren stellt das österreichische Familienunternehmen aus der Steiermark bereits Stoffe aus heimischer Wolle her. Mittlerweile zählen heute Modehäuser wie Chanel, Louis Vuitton, Jil Sander, Hugo Boss, Kenzo oder Yves Saint Laurent zu Kunden. Jetzt präsentiert Steiner1888 einem kleinen Kreis exklusiv die neue Fashion- und Interieur-Kollektion.

Datum: 29.09.2020, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Formdepot

Abelegasse 10, 1160 Wien, Österreich

Url: http://www.steiner1888.com

Rückfragen & Kontakt:

Melzer PR Group, Tel.: +43-1-526 89 080, E-Mail: office @ melzer-pr.com, www.melzer-pr.com