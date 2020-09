Patientenzahlen steigen unvermindert an – auch LK Hollabrunn wird COVID-Patienten übernehmen

Niederösterreich (OTS) - Nach den Klinikstandorten Melk, Lilienfeld, Stockerau, Neunkirchen, Waidhofen/Thaya, Mödling, Tulln und Gmünd werden ab jetzt auch im Klinikum Hollabrunn COVID-19-Patienten in einer abgegrenzten Station versorgt.

„Die Anzahl der COVID-positiv erkrankten Personen steigt in Niederösterreich weiter an, und so auch die Personen, die in unseren Kliniken behandelt werden müssen. Gesundheit und Sicherheit stehen für uns an erster Stelle, deswegen werden ab sofort auch im Klinikum Hollabrunn COVID-19-Patienten in einer abgegrenzten Station versorgt“, erklärt LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf.

Derzeit sind 87 PatientInnen hospitalisiert, davon befinden sich 13 auf Intensivstationen.

