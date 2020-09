Einigung bezüglich Umsetzung des NÖ Rettungsdienstgesetzes

Eichtinger, Königsberger-Ludwig: Alle Unklarheiten ausgeräumt

St. Pölten (OTS) - In Gesprächen mit Vertretern der NÖ Rettungsorganisationen wurde die am 2. Juli 2020 beschlossene und mit 1. Jänner 2021 in Kraft tretende neue Regelung des NÖ Rettungsdienstgesetzes intensiv diskutiert und nachbesprochen.

„Gemeinsam konnten wir eine Einigung bezüglich der Umsetzung des neuen NÖ Rettungsdienstgesetzes festlegen und somit diesen historischen Meilenstein besiegeln. Seitens des Landes Niederösterreich, der Rettungsorganisationen und des Notrufs NÖ konnten alle offenen Unklarheiten ausgeräumt werden“, so Landesrat Martin Eichtinger, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Rot-Kreuz Präsident Josef Schmoll und Arbeitersamariterbund-Präsident Otto Pendl.

