Liesing: Neue Gratis-Ganztagsvolksschule mit 21 Klassen an der Erlaaer Schleife

Barrierefreier Anbau an bestehende Volksschule

Wien (OTS) - Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage nach Schulplätzen im Pflichtschulbereich baut die Stadt Wien das entsprechende Angebot weiterhin konsequent aus. Besondere Priorität haben Ganztagsvolksschulen, wie der Neubau samt Vorschule am Standort Erilaweg 3 im 23. Wiener Gemeindebezirk. Die neue Schule wurde unmittelbar angrenzend an die seit 1964 bestehende Offene Volksschule Erlaaer Schleife 2 realisiert und ist mit dieser verbunden.

Rechtzeitig zum Beginn des Schuljahres 2020/2021 stehen nun 21 neue Klassen bereit. Zu den Bildungs-, Verwaltungs- und Nebenräumen wurden unter anderem ein Kreativbereich (Werkräume, Mehrzweckraum, Bibliothek), ein Sportbereich (Normturnsaal, Gymnastikraum), ein Speisebereich (inkl. Aufwärmküche), und 4 Freiklassen mit je ca. 60 Quadratmetern gebaut. Der Neubau wurde barrierefrei an das bestehende Schulgebäude angeschlossen.

„Ich freue mich sehr, dass wir in einem dynamisch wachsenden Stadtteil sehr rasch wichtigen neuen Schulraum schaffen konnten und noch dazu mit einer neuen Gratis-Ganztagsschule starten können“, betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. „In diesen tollen neuen Räumen macht das Lernen gleich noch mehr Spaß!“

Bezirksvorsteher Gerald Bischof freut sich: „Die soziale Infrastruktur zieht in unserem Bezirk mit dem Wohnbau mit. So stehen alleine seit dem heurigen Schuljahr unseren jungen Liesingerinnen und Liesingern 53 neue Volksschulklassen zur Verfügung.“

„Mit der neuen Schule bieten sich ideale Voraussetzungen für modernen und pädagogisch hochwertigen Unterricht in der besten Schulform überhaupt – in der verschränkten Ganztagsschule“, stellt Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer fest.

Umgesetzt wurde das Projekt von der WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH, einem Unternehmen der WSE Wiener Stadtentwicklung GmbH, im Auftrag der Stadt Wien – Wiener Schulen und in enger Zusammenarbeit mit der Wiener Stadtbaudirektion. „Schnell und qualitativ hochwertig Schulraum zu schaffen ist seit nunmehr sechs Jahren eine der Hauptaufgaben der WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH. Mehr als 40 Projekte wurden seither gemeinsam mit der Stadt Wien realisiert. Diese Bilanz ist beeindruckend und wird heuer mit zahlreichen Fertigstellungen unter anderem hier an der Erlaaer Schleife weiter aufgebessert“, sagt Wien Holding-Geschäftsführerin Sigrid Oblak.

Barrierefrei und ökologisch

Nach einem EU-weiten, offenen, anonymen, einstufigen Realisierungswettbewerb hat eine Fachjury aus 30 eingereichten Projekten den Entwurf der ARGE Architekten Kronaus – Mitterer/Vasko & Partner als Siegerprojekt gekürt.

Städtebaulich betrachtet zeichnet sich das Konzept durch seine sensible Einbettung in die Umgebung und den Umgang mit dem verbleibenden Freiraum aus. Die Konfiguration des Projektes nimmt die Richtungen des bestehenden Gebäudes auf, schwenkt zur südlichen Grundstücksgrenze aus und bildet dadurch zusammen mit dem Turnsaal zur naheliegenden Trasse der U6 hin einen gut proportionierten und abgeschirmten gemeinsamen Freiraum für Bestand und Neubau. Ein Sportbereich mit einer beidseitigen natürlichen Belichtung und Belüftung in Verbindung mit einer darüber liegenden Terrasse (Hartplatz) ist optimal situiert.

Eine besonders angenehme Eingangssituation wird durch einen überdachten Vorplatz geschaffen, von dem aus nicht nur eine Blickverbindung sondern auch die Durchlässigkeit zu einem neu geschaffenen Hof bestehen wird. Im Erdgeschoß wird durch die Aula eine Verbindung zwischen Innenhof und Außenraum geschaffen.

Besonderes Augenmerk wurde auch im Inneren auf die Planung von Sichtbeziehungen und Verbindungen zwischen den Bildungsräumen, den multifunktionalen Zonen und den Freiklassen gelegt.

