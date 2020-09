Prime Day kommt: Tausende Angebote am 13. und 14. Oktober (FOTO)

München (ots) -

Um kleine und mittlere Verkaufspartner während der Corona-Krise und darüber hinaus zu stärken, investiert Amazon 85 Millionen Euro in spezielle Programme zum Prime Day und zur Weihnachtssaison

Ab heute erhalten Prime-Mitglieder, die bei Amazon.de bis zum 12. Oktober für mindestens 10 Euro Produkte von ausgewählten kleinen und mittleren Verkaufspartnern einkaufen, 10 Euro Guthaben zum Shopping am Prime Day

Prime-Mitglieder profitieren von besonders günstigen Preisen bei zahlreichen Produkten aus Kategorien wie Spielzeug, Elektronik, Fashion, Beauty, Küchenzubehör, Einrichtung oder Amazon Devices

Exklusiv zum Prime Day: Weltweit über eine Million Angebote von Top-Marken wie Samsung, Philips, Braun, Bosch, Oral-B, Sony, De'Longhi, Nintendo und Lego

Amazon kündigt heute den diesjährigen Prime Day für Dienstag, den 13., und Mittwoch, den 14. Oktober, an, der zahlreiche Angebote und Geschenkideen bietet. Prime-Mitglieder können sich auf mehr als eine Million Angebote aus allen Kategorien freuen und dabei kräftig sparen. Der Prime Day 2020 startet am Dienstag, den 13. Oktober, um 00:01 Uhr und endet am Mittwoch, den 14. Oktober, um 23:59 Uhr für Prime-Mitglieder in Deutschland, Österreich, den USA, Großbritannien, Spanien, Singapur, den Niederlanden, Mexiko, Luxemburg, Japan, Italien, Indien, Frankreich, China, Kanada, Belgien, Australien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und - neu in diesem Jahr - der Türkei und Brasilien. Prime-Mitglieder haben unter Amazon.de/primeday exklusiven Zugriff auf zahlreiche Angebote und erste Geschenke für die Weihnachtszeit wie unter anderem Spielzeug, Smart-TVs, Elektronik, Fashion, Beauty, Küchenzubehör, Einrichtung oder Amazon Devices. Kunden, die Prime noch nicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich unter Amazon.de/primeday anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen.

Amazon verstärkt sein Engagement für kleine und mittlere Unternehmen, die am Prime Day mit der bisher größten Kleinunternehmerförderung unterstützt werden. Von heute an bis zum 12. Oktober erhalten Prime-Mitglieder, die für mindestens 10 Euro Produkte von ausgewählten kleinen und mittleren lokalen Verkaufspartnern bei Amazon.de einkaufen, 10 Euro Guthaben, das sie am Prime Day einsetzen können. Zum diesjährigen Prime Day und während der Weihnachtszeit unterstützt Amazon kleine und mittlere Unternehmen aus aller Welt mit über 85 Millionen Euro für die Bewerbung ihrer Produkte. Obwohl dieses Jahr besonders herausfordernd für viele kleine und mittlere Unternehmen war, ermöglicht der Verkauf bei Amazon es Hunderttausenden dieser Unternehmen, ihre Geschäfte über die Corona-Krise hinweg aufrechtzuerhalten und sogar zu erweitern.

"Der diesjährige Prime Day ist die perfekte Gelegenheit, das Geschenkeshopping für Weihnachten schon jetzt stressfrei von zuhause aus zu erledigen. So lässt sich die Vorweihnachtszeit entspannt im Kreis von Familie und Freunden verbringen", sagt Ralf Kleber, Geschäftsführer Amazon.de. "In diesem außergewöhnlichen Jahr setzen wir alles daran, dass dieser Prime Day der erfolgreichste aller Zeiten für kleine und mittlere Unternehmen wird. Prime-Mitglieder weltweit können so beim Kauf von Produkten, die sie lieben und brauchen, Geld sparen und gleichzeitig lokale Unternehmen unterstützen". Mehr als die Hälfte des Handelsumsatzes von Amazon stammt von den größtenteils kleinen und mittleren Verkaufspartnern auf dem Amazon Marketplace.Kleine und mittlere Unternehmen

Es gibt viele Wege, wie Kunden neue Produkte von kleinen und mittleren Unternehmen entdecken können:

Amazon Storefronts : Es ist so leicht wie noch nie, kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen. Amazon hat ihre Produkte unter Amazon.de/storefronts sorgfältig zusammengestellt. Ähnliche kuratierte Kollektionen sind auch in Österreich, den USA, Großbritannien, Spanien, Singapur, den Niederlanden, Mexiko, Japan, Italien, Frankreich, Kanada und Australien verfügbar.

: Es ist so leicht wie noch nie, kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen. Amazon hat ihre Produkte unter Amazon.de/storefronts sorgfältig zusammengestellt. Ähnliche kuratierte Kollektionen sind auch in Österreich, den USA, Großbritannien, Spanien, Singapur, den Niederlanden, Mexiko, Japan, Italien, Frankreich, Kanada und Australien verfügbar. 10 Euro für Prime Day sichern : Kunden, die vom 28. September bis zum 12. Oktober für mindestens 10 Euro bei kleinen und mittleren lokalen Unternehmen kaufen, erhalten 10 Euro Guthaben für den Prime Day, das sie für fast alle Produkte von Amazon einsetzen können. Ähnliche Aktionen laufen seit heute in den USA, Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien und Japan.

: Kunden, die vom 28. September bis zum 12. Oktober für mindestens 10 Euro bei kleinen und mittleren lokalen Unternehmen kaufen, erhalten 10 Euro Guthaben für den Prime Day, das sie für fast alle Produkte von Amazon einsetzen können. Ähnliche Aktionen laufen seit heute in den USA, Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien und Japan. Prime Day Deals: Mit Beginn des Prime Day können Mitglieder dieses Guthaben auch für Produkte aus dem Sortiment kleiner und mittlerer Unternehmen einlösen. Mehr als die Hälfte der Artikel, die bei Amazon weltweit verkauft werden, kommen von Drittanbietern - hauptsächlich kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Zum diesjährigen Prime Day gibt es für Prime-Mitglieder weltweit Hunderttausende Angebote aus dieser Rubrik.

Schon jetzt Prime Day Angebote sichern

Zur Einstimmung auf den Prime Day am 13. und 14. Oktober können sich Prime-Mitglieder schon jetzt auf zahlreiche Angebote freuen:

Amazon Devices - Ab heute sparen Prime-Mitglieder 108,79 Euro und bekommen das Amazon eero 3er-Set schon für 163,18 Euro, das eine einfache, zuverlässige WLAN-Abdeckung für Streaming, Spiele und das Home-Office bietet. Außerdem finden sie tolle Angebote für die Sicherheit ihres smarten Zuhauses - die neue kompakte und intelligente Sicherheitskamera Blink Mini ist für nur 27,28 Euro erhältlich. Zusätzlich sparen sie 68,24 Euro beim Kauf der Alexa-kompatiblen Ring Spotlight Cam (jetzt für 154,99 Euro erhältlich), und 97,49 Euro bei der Ring Alarm (jetzt für 193,98 Euro erhältlich).

- Ab heute sparen Prime-Mitglieder 108,79 Euro und bekommen das Amazon schon für 163,18 Euro, das eine einfache, zuverlässige WLAN-Abdeckung für Streaming, Spiele und das Home-Office bietet. Außerdem finden sie tolle Angebote für die Sicherheit ihres smarten Zuhauses - die neue kompakte und intelligente Sicherheitskamera ist für nur 27,28 Euro erhältlich. Zusätzlich sparen sie 68,24 Euro beim Kauf der Alexa-kompatiblen (jetzt für 154,99 Euro erhältlich), und 97,49 Euro bei der (jetzt für 193,98 Euro erhältlich). Amazon Music - Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, können den Music-Streaming-Service mit Zugang zu über 60 Millionen Songs, einer großen Auswahl an Podcasts sowie innovativen Alexa Spracherkennungsfunktionen vier Monate lang für nur 0,99 Euro testen.

- Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, können den Music-Streaming-Service mit Zugang zu über 60 Millionen Songs, einer großen Auswahl an Podcasts sowie innovativen Alexa Spracherkennungsfunktionen vier Monate lang für nur 0,99 Euro testen. Prime Video - Ab sofort bis zum Prime Day gibt es für Prime-Mitglieder bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Filme und Serien sowie Filmklassiker und Kultserien für jeweils 3,89 Euro.

- Ab sofort bis zum Prime Day gibt es für Prime-Mitglieder bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Filme und Serien sowie Filmklassiker und Kultserien für jeweils 3,89 Euro. Kindle Unlimited - Prime-Mitglieder, die Kindle Unlimited noch nicht ausprobiert haben, können die ersten drei Monate ihrer Kindle Unlimited Mitgliedschaft kostenfrei genießen. Kindle Unlimited ermöglicht unbegrenzten Zugriff auf über 1 Million Kindle eBooks, eMagazine und Tausende Hörbücher, darunter Bestseller von Top-Autoren.

- Prime-Mitglieder, die Kindle Unlimited noch nicht ausprobiert haben, können die ersten drei Monate ihrer Kindle Unlimited Mitgliedschaft kostenfrei genießen. Kindle Unlimited ermöglicht unbegrenzten Zugriff auf über 1 Million Kindle eBooks, eMagazine und Tausende Hörbücher, darunter Bestseller von Top-Autoren. Amazon Marken - Prime-Mitglieder können sich bis zu 20 Prozent Rabatt auf Artikel inklusive Home- und Elektronikprodukte von AmazonBasics, Baby Must-haves von Mama Bear, Gesundheits- und Körperpflegeprodukte von Solimo und Snacks von Happy Belly sichern. Zudem gibt es bis zu 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Styles unserer Modemarken, darunter Aurique, Iris & Lilly, find. und Truth & Fable.

- Prime-Mitglieder können sich bis zu 20 Prozent Rabatt auf Artikel inklusive Home- und Elektronikprodukte von AmazonBasics, Baby Must-haves von Mama Bear, Gesundheits- und Körperpflegeprodukte von Solimo und Snacks von Happy Belly sichern. Zudem gibt es bis zu 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Styles unserer Modemarken, darunter Aurique, Iris & Lilly, find. und Truth & Fable. Amazon.de Prime VISA Karte - Bis zum 14. Oktober erhalten Prime-Mitglieder 50 Euro für die Anmeldung zur Prime VISA Kreditkarte.

- Bis zum 14. Oktober erhalten Prime-Mitglieder 50 Euro für die Anmeldung zur Prime VISA Kreditkarte. Noch mehr Angebote - Ab sofort gibt es bereits erste Angebote in allen Kategorien wie zum Beispiel die Samsung T7 Portable SSD 2TB statt 355,34 Euro für 299 Euro, die Xiaomi Band 4 Global Version Smartwatch statt 22,10 Euro für 9,04 Euro oder den Acer Nitro XV0 23,8 Zoll Monitor statt 193,98 Euro für 164 Euro (aktuelle Verkaufspreise vom 25. September 2020).

Shoppen und Sparen am Prime Day

Prime-Mitglieder shoppen am Prime Day ganz entspannt und können mit vielen Angeboten ordentlich sparen. Kunden, die Prime noch nicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich auf Amazon.de/primeday anmelden und den Service 30 Tage lang kostenlos nutzen.

AmazonSmile : Auf Smile.amazon.de finden Kunden das gewohnte Amazon-Angebot vor - mit dem Vorteil, dass AmazonSmile einen Teil vom Verkaufserlös ohne Extrakosten an eine gemeinnützige Organisation ihrer Wahl auszahlt. Über 20.000 Organisationen stehen zur Auswahl. Nach erstmaliger Auswahl einer Organisation bei Smile.amazon.de können Kunden nun auch ganz bequem AmazonSmile in der aktuellen Version der Amazon App für Smartphones nutzen. Zum Prime Day unter dem Menüpunkt "Einstellungen" aktiviert, unterstützen Kunden so mit jedem qualifizierten Einkauf über die App automatisch ihre Lieblingsorganisation - über die gesamte Weihnachtszeit und darüber hinaus.

: Auf Smile.amazon.de finden Kunden das gewohnte Amazon-Angebot vor - mit dem Vorteil, dass AmazonSmile einen Teil vom Verkaufserlös ohne Extrakosten an eine gemeinnützige Organisation ihrer Wahl auszahlt. Über 20.000 Organisationen stehen zur Auswahl. Nach erstmaliger Auswahl einer Organisation bei Smile.amazon.de können Kunden nun auch ganz bequem AmazonSmile in der aktuellen Version der Amazon App für Smartphones nutzen. Zum Prime Day unter dem Menüpunkt "Einstellungen" aktiviert, unterstützen Kunden so mit jedem qualifizierten Einkauf über die App automatisch ihre Lieblingsorganisation - über die gesamte Weihnachtszeit und darüber hinaus. Mit Alexa einkaufen : Neue Prime-Mitglieder erhalten einen Aktionsgutschein von 5 Euro, wenn sie sich über Alexa auf ihrem Echo-Gerät für Prime anmelden, indem sie hierfür bis zum 12. Oktober: "Alexa, melde mich für Prime an" sagen. Der Aktionsgutschein wird dem Amazon Konto automatisch hinzugefügt. Es gelten die Aktionsbedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Prime-Mitglieder können außerdem Angebote entdecken, indem sie fragen: "Alexa, welche Prime Day Angebote gibt es?"

: Neue Prime-Mitglieder erhalten einen Aktionsgutschein von 5 Euro, wenn sie sich über Alexa auf ihrem Echo-Gerät für Prime anmelden, indem sie hierfür bis zum 12. Oktober: "Alexa, melde mich für Prime an" sagen. Der Aktionsgutschein wird dem Amazon Konto automatisch hinzugefügt. Es gelten die Aktionsbedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Prime-Mitglieder können außerdem Angebote entdecken, indem sie fragen: "Alexa, welche Prime Day Angebote gibt es?" Monatsabrechnung : Kunden profitieren beim Kauf auf Rechnung von einer bequemen Zahlungsfrist: Sie können ganz entspannt am Prime Day einkaufen, während die Zahlung erst zum 14. November fällig ist (also bis zu einen Monat später).

: Kunden profitieren beim Kauf auf Rechnung von einer bequemen Zahlungsfrist: Sie können ganz entspannt am Prime Day einkaufen, während die Zahlung erst zum 14. November fällig ist (also bis zu einen Monat später). Verlängerte Rückgabefristen : Amazon bietet zum Prime Day verlängerte Rückgabefristen. Alle Lieferungen, die am Prime Day bestellt und von Amazon verkauft und versendet wurden, können bis einschließlich 31. Januar 2021 zurückgegeben werden.

: Amazon bietet zum Prime Day verlängerte Rückgabefristen. Alle Lieferungen, die am Prime Day bestellt und von Amazon verkauft und versendet wurden, können bis einschließlich 31. Januar 2021 zurückgegeben werden. Amazon App: Mit der Amazon App shoppen Prime-Mitglieder jederzeit und überall und verpassen so kein Prime Day Angebot.

