Reminder Podiumsdiskussion: „Aktuelle Herausforderungen am Wiener Arbeitsmarkt und die Zukunft der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Wien“

Wien (OTS) - Vertreter*innen der fünf in den Wiener Gemeinderat gewählten Parteien diskutieren auf Einladung von arbeit plus Wien morgen, am 29.9.2020, wie man die mehr als 170.000 Wiener Arbeitsuchenden in Jobs bringen kann.



Teilnehmer*innen:

SPÖ: Christian Meidlinger

FPÖ: Wolfgang Seidl

Grüne: Judith Pühringer

ÖVP: Manfred Juraczka

Neos: Markus Ornig

arbeit plus Wien: Swantje Meyer-Lange

Moderation: Christoph Parak, arbeit plus Wien

Dienstag, 29.9.2020 von 17.00-19.00 Uhr

APA-Pressezentrum in 1060 Wien, Laimgrubengasse 10



Wir ersuchen um Anmeldung unter office @ arbeitplus-wien.at. Aufgrund der Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen ist die Anzahl der Teilnehmer*nnen vor Ort begrenzt.

Zusätzlich wird die Veranstaltung im Livestream unter http://events.streaming.at/20200929 übertragen. Hier können auch Fragen gestellt werden.

arbeit plus. Dachverband – Soziale Unternehmen Wien Der Dachverband vertritt seit 2001 Wiener Organisationen, die langzeitbeschäftigungslose Menschen beraten, qualifizieren und beschäftigen. Über 30.000 nutzen diese Angebote jährlich. Die Interessenvertretung repräsentiert knapp 60 Betriebe und Beratungseinrichtungen, hinter denen 32 Trägerorganisationen stehen.

Reminder Podiumsdiskussion: „Aktuelle Herausforderungen am Wiener Arbeitsmarkt und die Zukunft der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Wien“

Datum: 29.09.2020, 17:00 - 19:00 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich

Url: http://events.streaming.at/20200929

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Eva Schober, Öffentlichkeitsarbeit & PR

Taborstraße 24/18, 1020 Wien; www.arbeitplus-wien.at

Tel.: 01-720 38 80-15; 0664 811 92 02

Mail: e.schober @ arbeitplus-wien.at