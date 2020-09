Einladung Online-Veranstaltung: Jahresevent Vorzeigeregion Energie 2020

Klima- und Energiefonds präsentiert Innovationen für den Klimaschutz – Made in Austria

Wien (OTS) - Die FTI-Initiative „Vorzeigeregion Energie“ zieht eine erste Zwischenbilanz. In den drei Vorzeigeregionen werden innovative Gesamtlösungen zur Reduktion von Emissionen und für leistbare klimafreundliche Energie unter realen Bedingungen getestet.

Das Jahresevent der Vorzeigeregion Energie am 29. September mit Bundesministerin Gewessler in Linz findet heuer unter dem Motto „Innovationen für den Klimaschutz“ statt. Thematisch werden die aktuellen Entwicklungen und Erfolge der FTI-Initiative und die Fortschritte in den drei Vorzeigeregionen im Mittelpunkt stehen.

Wir laden Medienvertreter*innen sehr herzlich ein dabei zu sein. Aufgrund der aktuellen COVID-19-Situation ist nur eine Online-Teilnahme möglich.

Online-Veranstaltung: Jahresevent Vorzeigeregion Energie 2020

Datum: 29.09.2020 Uhrzeit: 13:00 bis 18:00

Anmeldung zur Online-Veranstaltung: https://www.ots.at/redirect/klimafonds33

Live-Event (Link funktioniert ab Veranstaltungsstart): https://www.youtube.com/user/klimafondspresse/featured

Programm

13:30 Begrüßung & Eröffnung, Theresia Vogel, Geschäftsführerin des Klima- und Energiefonds

13:40 Highlights der Vorzeigeregionen

GEL – Green Energy Lab

NEFI – New Energy for Industry

WIVA P&G – Wasserstoffinitiative Vorzeigeregion Austria Power & Gas

16:00 Talk: Klimaneutralität 2040

16:30 Impulsstatement, Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

16:50 Podiumsdiskussion: Erfolgsfaktoren für eine klimaneutrale Energiezukunft

Programm im Detail

Rückfragen & Kontakt:

Klima- und Energiefonds

Mag. Katja Hoyer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 5850390-23

katja.hoyer @ klimafonds.gv.at

www.klimafonds.gv.at