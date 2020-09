Wiener Firmenchallenge 2020: Suche nach Wiens aktivsten Unternehmen

Wettkampf: Von 1. Oktober bis 19. November sucht die Wirtschaftskammer Wien, gemeinsam mit SPORTS.Selection und MOVEEFFECT wieder die Firmen mit den meisten Bewegungsminuten

Wien (OTS) - Diesen Herbst zählt für alle Berufstätigen wieder jede Minute Bewegung – im Homeoffice, in der Arbeit, am Weg zur Arbeit, in der Freizeit zu Hause oder in der freien Natur. Sieben Wochen lang läuft die Firmenchallenge, die Bewertungsgrundlage sind aktive Minuten Sport bzw. Bewegung pro teilnehmender Firma bzw. Organisation. In frei wählbaren, über 100 Sportarten haben so alle Mitarbeiter die Möglichkeit, allein oder in der Gruppe sportlich aktiv zu sein und so nicht nur die eigene Firma beim Sammeln von Bewegungsminuten zu unterstützen, sondern zusätzlich noch einen wertvollen Beitrag zur eigenen Gesundheit zu leisten. Eine Stunde Walken, Spazieren oder Gartenarbeit zählt genau so viel wie eine Stunde Laufen oder Radfahren. "Gerade jetzt müssen wir gemeinsam die Wirtschaft wieder auf die Beine bringen und das geht nur, wenn wir gesund sind. Bewegung motiviert und davon profitieren auch Unternehmen. Das ruft die Wiener Firmenchallenge spielerisch in Erinnerung", so Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

Informieren, sensibilisieren und vor allem bewegen

Die Unternehmen werden in fünf Kategorien – vom EPU bis zum Großkonzern – unterteilt und können nicht nur als Firmenteam etwas für ihre Gesundheit tun, sondern sieben Wochen lang kostenlose Kurse, Vorträge und andere Benefits nutzen. Die Angebote werden großteils Live online oder On-Demand zur Verfügung gestellt. So sind beispielsweise Vorträge von Kira Grünberg, der ehemaligen Stabhochspringerin und Speakerin, von Ex-Fußballprofi und Autor Peter Alexander Hackmair oder dem deutschen Motivationsspeaker und Bestsellerautor Markus Czerner im Paket enthalten. "Mit der Wiener Firmenchallenge möchten wir dazu ermutigen, sich mehr und richtig zu bewegen, sich ausgewogen zu ernähren und mental fit und widerstandsfähig zu werden. Die Mitglieder meiner Fachgruppe sind dafür die Expertinnen und Experten und können mit ihren Angeboten helfen, zu einem nachhaltig gesunden Lebensstil zu finden", so Harald G. Janisch, Obmann der Fachgruppe Wien Personenberatung und Personenbetreuung, zur Entstehung der Initiative.

Anmeldung in drei Minuten

Bevor sich Mitarbeiter zur Wiener Firmenchallenge anmelden können, muss erst der Firmenverantwortliche das jeweilige Unternehmen registrieren. Unter wien-firmenchallenge.at/anmeldung ist dies in drei Minuten erledigt, dabei übernimmt die Wirtschaftskammer Wien 60 Prozent der je nach Firmengröße abhängigen Teilnahmegebühr.

Ist die Firma registriert, so können sich nun die Mitarbeiter in einer Minute zu ihrer Firma auf Moveeffect.com anmelden, einfach die MOVEEFFECT-App downloaden, auf Wunsch Runtastic, Suunto, Garmin, Fitbit oder ein anderes Tracking-Tool mit der MOVEEFFECT-App verbinden und ab 1. Oktober Bewegungsminuten sammeln. "Die Gesundheit ist unser wichtigstes Gut! Die Wiener Firmenchallenge bietet sieben Wochen lang einen gruppendynamischen, spielerischen Impuls, kompetente Gesundheitsexperten und das Framework, um gesundheitliche Ziele zu erreichen und die Stärkung des Immunsystems in den Mittelpunkt zu rücken", sagt Andreas Heralic, Geschäftsführer SPORTS.Selection und Co-Initiator der Wiener Firmenchallenge.

