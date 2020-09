KREBSHILFE LÄDT ZUM LIVE-STREAM AM 1.10. um 10.00 Uhr Internationaler Brustkrebstag (1.10.)

Der Auftakt der Pink Ribbon Aktion 2020 erfolgt im kleinen Kreis (und im Freien) und wird via Livestream übertragen.

Wien (OTS) - Die Österreichische Krebshilfe begeht den diesjährigen Auftakt der Pink Ribbon Aktion und den Internationalen Brustkrebstag aufgrund der Covid-19-Situation im kleinen Kreis (und im Freien) und bietet Interessierten die Möglichkeit, durch einen Live-Stream dabei zu sein.

„Die Covid-19-Situation macht es uns de facto unmöglich, die traditionelle Auftaktveranstaltung der Pink Ribbon Aktion mit all unseren Unterstützern und Partnern abzuhalten,“ bedauert Krebshilfe-Präsident Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda. „Andererseits fühlen wir uns auch in Pandemie-Zeiten verpflichtet, auf die Wichtigkeit der Früherkennung von Brustkrebs und die Anliegen von Patientinnen eindringlich hinzuweisen. Und besonders freut es uns, bekanntgeben zu können, dass wir am 1.10. ein ganz besonderes Buch präsentieren. Ein Buch, in dem 12 Brustkrebs-Patientinnen berührende, beeindruckende und bewundernswerte Geschichten erzählen,“ so Sevelda.

„Umso dankbarer sind wir, dass uns zwei langjährige Pink Ribbon Botschafterinnen die Möglichkeit für einen geschützten Event im kleinen Kreis geben, der durch einen Live-Stream übertragen wird,“ so Sevelda. „Ein herzliches Danke an Doris Bures, der Gastgeberin und Zweiten Präsidentin des Nationalrates, und Uschi Pöttler-Fellner, Herausgeberin von look! und den Bundesländerinnen“.

„Die Pink-Ribbon-Aktion erinnert Frauen seit jeher daran, an ihre eigene Gesundheit zu denken und die wichtigen Vorsorgeuntersuchungen nicht aufzuschieben,“ so Doris Bures. „Heuer ist diese Erinnerung wichtiger denn je, denn die Krise zeigt, dass es vor allem wir Frauen sind, die das Wohlergehen anderer allzu oft über das eigene stellen. Mit der Präsentation des berührenden Buches der Mutmacherinnen wird heuer zudem ein besonders starkes Zeichen der Solidarität gesetzt.“



Live-Stream am 1.10.2020 von 10.00 – 11.00 Uhr mit:

Doris Bures, Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda, Julya Rabinowich, Sabine Hauswirth, Doris Kiefhaber, 11 Brustkrebs-Patientinnen. Moderation: Uschi Pöttler-Fellner

Link zum Live-Stream:

„Unsere Mutmacherinnen freuen sich seit Monaten auf diesen „Sternentag“. Sehr gerne hätten wir ihnen in einem größeren Event die Plattform geboten, die ihnen gebührt. Aber gerade KrebspatientInnen, die per Verordnung zur Risikogruppe gehören, brauchen einen besonderen Schutz vor einer Infektion mit Covid-19.

Wir bitten unsere langjährigen Medienpartner, uns nach Möglichkeit zu unterstützen und auf den live-stream hinzuweisen, damit Interessierte aus ganz Österreich auf diesem Weg mit uns den internationalen Brustkrebstag begehen können,“ so Doris Kiefhaber, Krebshilfe-GF & Projektleiterin „Pink Ribbon“.

