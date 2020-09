AVISO – PK am 29. September, SOS Mitmensch: Relevant fürs System, uninteressant für die Politik!

Viele Systemerhalter*innen bei der Landtagswahl am 11.Oktober vom Wahlrecht ausgeschlossen.

Wien (OTS) - Knapp ein Drittel der Wienerinnen und Wiener, darunter viele Systemerhalter*innen, dürfen bei der Landtagswahl am 11. Oktober nicht wählen. Betroffene zeigen sich vom fehlenden Wahlrecht bitter enttäuscht. Auch Expert*innen üben Kritik daran, dass Personen, die beruflich oft eine hohe Last und ein hohes Risiko tragen, in unserer Demokratie nicht mit abgebildet sind. Mit der Pass Egal Wahl setzt SOS Mitmensch ein Zeichen gegen diesen Demokratieausschluss.

Ihre Gesprächspartner*innen am Podium:

Golnar Shahyar, vom Wahlausschluss betroffene Musikerin

Univ.-Prof. Dr. Rainer Bauböck: Soziologe, Politologe und Demokratieforscher

Dr.in Judith Kohlenberger, Integrations- und Migrationsforscherin, Kulturwissenschafterin

Mag. Gerlinde Affenzeller, Geschäftsführerin SOS Mitmensch



Dienstag, 29. September 2020, 10.00-11.00 Uhr

Presseclub Concordia (1010 Wien, Bankgasse 8)

Covid-19 Prävention: Anmeldung und Einlasskontrolle ist erforderlich. Laut Verordnung müssen Masken getragen werden, sofern sich die Gäste nicht am Sitzplatz befinden. Anmeldung bitte an: office @ sosmitmensch.at

