Welt-Herz-Tag: Kümmern wir uns um unser Herz

#UseHeart Kampagne – mehr Awareness für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die damit verbundenen Risiken und Komplikationen schaffen

Wien (OTS) - #UseHeart to beat cardiovascular disease - Unter dieses Motto stellt die World Heart Federation (WHF) dieses Jahr den Welt-Herz-Tag, denn kardiovaskuläre Erkrankungen stellen die häufigste Todesursache weltweit dar. Als kardiovaskuläre Erkrankungen werden Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems bezeichnet, dazu zählen unter anderem die koronare Herzkrankheit, Herzinfarkt, sowie Herzinsuffizienz.

Fokus Herzinsuffizienz

Allein in Europa gibt es ca. 14 Millionen Herzinsuffizienzpatienten. Diese Zahl wird sich bis zum Jahr 2020 voraussichtlich auf 30 Millionen erhöhen.[i]

In Österreich sind rund 250.000 bis 300.000 Personen von einer Herzinsuffizienz betroffen.[ii]

Herzinsuffizienz ist lebensbedrohlich und wird stark unterschätzt

Herzinsuffizienz ist eine lebensbedrohliche Erkrankung, bei der das Herz nicht mehr in der Lage ist, den Körper ausreichend mit Blut zu versorgen.[iii] Die Hälfte der betroffenen Patienten verstirbt innerhalb von fünf Jahren nach Diagnose.[iv] [v] [vi] Damit ist Herzinsuffizienz so „bösartig“ wie einige der häufigsten Krebsarten bei Männern (Prostata- und Blasenkrebs) und Frauen (Brustkrebs).[vii] Sie ist zudem die Hauptursache für Spitalseinweisungen von Menschen über 65 Jahren und stellt damit neben der individuellen eine massive ökonomische Belastung dar. [viii] Jedes Jahr entwickeln zwei bis drei von 1000 Menschen eine Herzinsuffizienz, die Häufigkeit steigt mit dem Alter an, was durch die zunehmende Lebenserwartung zusätzlich begünstigt wird.[ix] [x]

Warum entsteht eine Herzinsuffizienz bzw. Herzschwäche?

Die Ursachen sind oft sehr unterschiedlich. Verschiedene Erkrankungen können zu einem erhöhten Risiko für eine Herzschwäche beitragen. Dazu gehören Diabetes, eine koronare Herzkrankheit, Bluthochdruck oder ein früherer Herzinfarkt.[xi] Auch bestimmte Lebensgewohnheiten erhöhen die Wahrscheinlichkeit, an einer Herzschwäche zu erkranken, ganz besonders dann, wenn Sie schon an Diabetes oder Bluthochdruck leiden. Rauchen,mangelnde Bewegung und eine salz- oder fettreiche Ernährung – all dies ist schädlich für das Herz. Unbehandelt können diese Erkrankungen und Lebensgewohnheiten im Laufe der Zeit

Teile des Herzens schwächen oder schädigen, sodass es nicht mehr richtig pumpen kann.[iii]

Use Your Heart - Die World-Heart-Federation - Kampagne

AstraZeneca und die World Heart Federation (WHF) haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam dazu beizutragen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die damit verbundenen Risiken und Komplikationen zu verhindern, zu behandeln und die Belastung durch sie zu verringern.

Dazu gehört die Zusammenarbeit bei der Identifizierung von Herausforderungen in der Behandlung von Herzinsuffizienz, die Sensibilisierung für die volle Belastung durch die Krankheit, die Erhebung der Herzinsuffizienz zu einer politischen Priorität, die Verbesserung der Präventions- und Diagnosemöglichkeiten und die Verbesserung der Behandlung von Herzinsuffizienz-Patienten. Eine Reihe von Initiativen sind bereits im Gange, mehr dazu finden Sie unter https://www.world-heart-federation.org/

Über AstraZeneca

AstraZeneca ist ein globales, forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative Arzneimittel schwerpunktmäßig in den drei Therapiebereichen Onkologie, Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen sowie Atemwegserkrankungen. AstraZeneca agiert in über 100 Ländern und seine innovativen Medikamente werden von Millionen Patienten weltweit angewendet. AstraZeneca Österreich betreibt seinen Standort im Zentrum von Wien und zählt zu den führenden Pharmaunternehmen am heimischen Markt. Weitere Informationen finden Sie auf www.astrazeneca.at oder Sie folgen uns auf LinkedIn @AstraZeneca unter #astrazenecaaustria und auf Facebook/Instagram (@astrazenecaaustria).





