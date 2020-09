ANSCHOBER: Neuinfektionen in Österreich nach wie vor deutlich zu hoch

Wien (OTS) - 662 Neuinfektionen stehen heute 435 Neu-Genesenen gegenüber, die höchsten Zahlen werden wieder aus Wien (279) und Niederösterreich (109) gemeldet. Einzelne Bewertungsparameter bessern sich durch die in dieser Woche gelungene Stabilisierung leicht. Die Reproduktionszahl liegt erstmals wieder bei 1,0 - die 7-Tages-Inzidenz/100.000 EW ist auf 41,9 gefallen - gleichzeitig ist die Positivrate (Anteil der positiven Tests am täglichen Gesamttestaufkommen) heute mit 6,71% hoch.

Gesundheitsminister Rudi Anschober: „Die Neuinfektionen sind nach wie vor deutlich zu hoch. Wir haben in den vergangenen beiden Wochen große neue bundesweite Maßnahmen beschlossen, die ab der ersten Oktoberhälfte schrittweise zur Absenkungen der täglichen Neuinfektionen führen sollten. Jetzt braucht es für die nächsten Wochen drei Prioritäten: Erstens verstärkter Schutz der vulnerablen Gruppen, zweitens massive Beschleunigung - wo erforderlich - der Tests und des Kontaktpersonenmanagements und drittens in den Regionen mit erhöhtem Risiko punktgenau auf die regionalen Ausbreitungsursachen fokussierte Zusatzmaßnahmen. Durch das neue Covid-19-Maßnahmengesetz ist dies seit gestern möglich. Mein Appell geht an die betroffenen Bezirkshauptleute und Länder, diese neue Möglichkeit mutig zu nützen.”

In vielen Teilen Europas und der Welt steigen die Infektionszahlen besorgniserregend an - das zeigt etwa ein Vergleich die 7-Tages-Inzidenz in verschiedenen Ländern: Israel 449, Spanien 164, Tschechien 131, Frankreich 129, Belgien 90, Niederlande 89, Ungarn 53. Aber es gibt auch etliche Länder, die deutlich besser liegen als Österreich: z.B. Deutschland mit heute 13,4.

