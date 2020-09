REMINDER: Pressekonferenz NEOS Wien: Auch die Wiener Politik braucht neue Hygieneregeln

Mit NEOS Wien Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr und Steffi Krisper, Nationalratsabgeordnete NEOS

Wien (OTS) - Die Hygieneregeln rund um das Corona-Virus begleiten uns nun schon länger in unserem Alltag. Auch die Wiener Politik braucht dringend neue Hygieneregeln. Intransparenz, Vettern- und Freunderlwirtschaft sowie versickertes Steuergeld stehen in der Stadt nach wie vor an der Tagesordnung.

NEOS Wien Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr und NEOS Nationalratsabgeordnete und Aufdeckerin Steffi Krisper werden im Rahmen einer Pressekonferenz neue, konkrete Problembeispiele präsentieren und aufzeigen, was gemacht werden muss, damit die Stadt endlich transparenter wird.

Die Vertreter_innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Pressekonferenz NEOS Wien: Auch die Wiener Politik braucht neue Hygieneregeln

Montag, 28.09.2020 | 10:30 Uhr

NEOS Wien Rathausklub |Landesgerichtsstrasse 10, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Neos Landespartei Wien

Manfred Kling

Presse

manfred.kling @ neos.eu