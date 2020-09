Schweden: Generelles Offenhalten der Grundschulen hat sich auch für die Arbeitswelt sehr bewährt

EU-Minister Dahlgren: Evaluierungsbericht aller Covid-Maßnahmen wird im Februar 2022 vorgelegt

Salzburg/Stockholm (OTS) - Die meisten Maßnahmen gegen Corona waren in allen europäischen Staaten ähnlich, die Unterschiede lagen in den Methoden, die sich nach den spezifischen Situationen der einzelnen Länder richteten, erklärte der schwedische EU-Minister Hans Dahlgren beim 16. Salzburg Europe Summit am 28. September 2020.

So habe Schweder die Grundschulen während der ganzen Zeit geöffnet, sodass sich das Leben der Kinder so normal wie möglich gestaltete. Dies habe sich auch auf die Arbeitswelt sehr positiv ausgewirkt, weil die Eltern ihrer Arbeit nachgehen konnten, sei es im Home Office oder am Arbeitsplatz, insbesondere im Gesundheitsbereich.

Die schwedische Regierung habe eine eigene Spezialkommission eingesetzt, die unabhängig und weisungsfrei alle Covid-Maßnahmen evaluiert und das Ergebnis im Februar 2022 präsentieren wird. Im Sinne des notwendigen Informationsaustausches wird dieses Ergebnis der EU und den anderen Ländern zur Verfügung gestellt, so wie die schwedische Regierung auch an den Evaluierungsergebnissen der anderen Länder interessiert ist, stellte Dahlgren fest.

Rückfragen & Kontakt:

Institut der Regionen Europas (IRE), Stefan Haböck, Mobil: 0650 53 53 230

www.salzburg-europe-summit.eu