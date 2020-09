Wölbitsch/Korosec ad 1450-Skandal: Ludwig muss Hacker vom Corona-Management entbinden

Systemversagen bei Wiener Gesundheitshotline – SPÖ-Stadtrat Hacker scheitert an Krisenmanagement

Wien (OTS) - „Das rot-grüne Corona-Krisenmanagement ist am Ende. Es ist längst überfällig, dass SPÖ-Stadtrat Hacker vom Corona-Management entbunden wird“, so Stadtrat Markus Wölbitsch und Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec zu Medienberichten zum Systemversagen bei der Wiener Gesundheitshotline 1450. Es gebe massives Behörden-Versagen, die Stadt Wien negiere das Chaos, berichten Insider und zeigen WhatsApp-Protokolle.

SPÖ-Stadtrat Hacker hat mehr Zeit damit verbracht, Statistiken zu bekämpfen, als das Virus“, so der ÖVP-Stadtrat. Die Lage sei ernst, die Entwicklung der Corona-Zahlen in Wien gehe gerade durch die Decke. Lag die Zahl der aktiven Fälle in Wien Mitte August noch bei 851 Fällen habe Wien nur einen Monat später bereits mehr als 4.000 aktive Fälle. „Das ist eine Steigerung um mehr als das Fünffache innerhalb von rund einem Monat.“ Obwohl Wien nur 20 Prozent der Einwohner Österreichs habe, kommt rund die Hälfte der Neuinfektionen im September aus Wien.

Die aktuelle Situation in Wien sei nicht nur für das Gesundheitssystem ein Desaster, sondern auch für den Wirtschaftsstandort Wien. Die Stadthotellerie spricht angesichts der höchsten Reiswarnstufe für Wien von einem „Todesstoß“ für die Wiener Tourismusbetriebe, während Bürgermeister Ludwig erklärt, das sei „keine Besonderheit“. Auch Gesundheitsstadtrat Hacker habe die Situation von Anbeginn an nicht ernst genommen. Erste Vorsichtsmaßnahmen der Bundesregierung wurden von ihm als „lustige Cowboy-Methoden“ heruntergespielt, besorgte Ärzte als „hysterisch“ beschimpft. Indes steht die Gesundheitshotline 1450 kurz vor dem Kollaps, stundenlange Wartezeiten in den Corona-Test-Straßen sind die Regel und die Warteschlange vor privaten Labors werde dagegen immer länger.

„Wien ist maßlos überfordert“, so Ingrid Korosec. Knapp ein Viertel aller Personen müsse laut einer Anfragebeantwortung von Peter Hacker bis zu sechs Tage auf ein Ergebnis warten. „Die Gesundheit der Wienerinnen und Wiener steht auf dem Spiel. Diese wird von Rot-Grün fahrlässig aufs Spiel gesetzt. Der Bürgermeister hat nur weggeschaut. Nun muss er Verantwortung übernehmen, die Covid-Agenden zur Gänze an sich ziehen und Stadtrat Hacker davon entbinden!“

