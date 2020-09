Grüne: Kogler und Stoytchev gratulieren Meri Disoski zur Wahl als neue Vorsitzende der Grünen Frauen Österreich

"Grüne Frauenpolitik ist feministische Frauenpolitik und bei Disoski in guten Händen“

Wien (OTS) - Werner Kogler, Grüne Bundessprecher der Grünen, gratuliert Nationalratsabgeordneter Meri Disoski zur Wahl als neue Vorsitzende der Grünen Frauen Österreich: „Ich freue mich sehr, dass mit ihr eine kompetente und durchsetzungsstarke Frauenpolitikerin an der Spitze der Grünen Frauen Österreichs steht. In den vergangenen Monaten hat sie viele wichtige und überfällige frauenpolitische Reformen erfolgreich mit auf den Weg gebracht. Damit beweist sie, dass Frauenpolitik ganz oben auf der Grünen Agenda steht.“

Die Bundesgeschäftsführerin der Grünen, Angela Stoytchev, ergänzt: „Die erste Erhöhung des Frauenbudgets seit mehr als einem Jahrzehnt, frauenspezifische Maßnahmen im Bereich des Arbeitsmarktes, eine Stärkung des Gewaltschutzes, ein europaweit beachtetes Gesetzespaket gegen Hass im Netz, das Up-Skirting-Verbot, eine Stärkung der reproduktiven Rechte von Frauen in Österreich und aktuelle parlamentarische Initiativen im Bereich der Frauengesundheit – all diese frauenpolitischen Erfolge hat Meri Disoski als Nationalratsabgeordnete initiiert, vorangetrieben und federführend mitverhandelt. Grüne Frauenpolitik ist feministische Frauenpolitik und bei Meri in guten Händen.“

„Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit ihr und ihrem Team. Unser Dank gebührt auch der bisherigen Frauenvorsitzenden Ewa Ernst-Dziedzic, die diese Funktion nicht nur mit großem Engagement ausgefüllt hat, sondern auch an der Gründung der Grünen Frauen Österreich maßgeblich mitbeteiligt war“, so Kogler und Stoytchev unisono. „Wir wünschen Meri Disoski bei ihrer spannenden Aufgabe als Frauenvorsitzende viel Erfolg.“

