Neuer, digitaler Wahlhelfer zeigt zuständige Wahlreferate, um auch schon jetzt wählen zu können

Wien (OTS) - Rechtzeitig vor der Wien-Wahl am 11. Oktober stellt der WienBot, der Chatbot der Stadt, Informationen zur Wahl bereit – damit wird er zum digitalen Wahlhelfer der Stadt.

Dazu Medienstadtrat Peter Hanke: „Das ist der ideale Zeitpunkt, um rund um die Wien-Wahl neue Funktionen zu launchen und Serviceinfos anzubieten Der WienBot – der weltweit erste Chatbot einer Stadtverwaltung - ist der digitale Wahlhelfer“, betont der Stadtrat.

Die neuen Funktionen des WienBots im Detail:

Tatsächlich finden Sie alle notwendigen Infos zur Wahl im Bot: Angefangen vom Wahlkarten-Antrag über die Wahlkarte bis zum zuständigen Wahlreferat und selbstverständlich die Antwort auf die Frage, wo ist mein Wahllokal bis hin zu Infos für die Stimmabgabe im Wahllokal. Der WienBot stellt klarerweise auch Informationen für bettlägrige Menschen und eine barrierefreie Wahl bereit. Und natürlich gibt’s das Wahlergebnis via Bot.

Der WienBot:

Mitte Dezember 2017 hat die Stadt Wien einen eigenen Sprachassistenten als App auf den Markt gebracht –als erste Stadtverwaltung weltweit. Der WienBot stellt Antworten nach Parkgebühren und Eintrittspreisen oder Öffnungszeiten bereit. Man kann sich von ihm den nächsten Trinkbrunnen oder Müllsammelstellen in der Nähe im Stadtplan anzeigen lassen, wann die nächste U-Bahn fährt und wie man am schnellsten in den Wiener Prater kommt. Seit Kurzem ist der WienBot in der neuen Stadt Wien-App integriert und kann so noch einfacher genutzt werden. Der Bot spricht übrigens neben Deutsch auch Englisch.

