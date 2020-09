SP-Bayr gratuliert Favoriten zum 146. Geburtstag

Favoriten wird nachhaltig

Wien (OTS/SPW) - „Zum 146. Geburtstag gratuliere ich meinem Heimatbezirk Favoriten und all seinen 207.000 Bewohner*innen herzlich. Möge sich Favoriten und die Lebensqualität dort weiter so erfreulich entwickeln“, gratuliert Petra Bayr, SPÖ-Abgeordnete aus Favoriten, dem bevölkerungsreichsten Wiener Bezirk zum Geburtstag.



Aktuell hat Favoriten einige Schritte in Richtung soziale und ökologische Nachhaltigkeit gemacht: „Das größte Solarkraftwerk steht in Favoriten und auch das Projekt '50 Grüne Häuser' für mehr begrünte Fassaden ist gut für die Klimabilanz. Der erste neu gebaute Gemeindebau, der Barbara-Prammer-Hof, ist wichtig, um qualitativ hochwertiges Wohnen in der Stadt leistbar zu machen“, schildert Bayr.

In Favoriten wird die Hälfte des Budgets – fast 17 Millionen Euro – für Kinder und Jugendliche aufgewendet. Mit dem Zukunftshof in Rothneusiedl wird es bald eine örtliche Kreislaufwirtschaft geben und werden Produkte und Dienstleistungen vermarktet werden, die den Ansprüchen der Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen schon recht nahe kommen.

