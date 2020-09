Staatssekretärin Mayer zum Tod von Jazz-Legende Hans Salomon

Wien (OTS) - „Verdienterweise wurde Hans Salomon vielfach als die ‚lebende Legende der österreichischen Jazz-Szene‘ bezeichnet. Ob komplizierte Arrangements für Big Bands oder österreichische Hits, Hans Salomon hat beinahe alles komponiert, arrangiert und gespielt, was in der U-Musik und im Modern Jazz möglich ist. Seine Musik fand nicht nur in Österreich Anklang, auch international verdiente sein mitreißendes Spiel große Anerkennung und einen treuen Freundeskreis. Die Jazzwelt wird ihn schmerzlich vermissen“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer zum Tod von Hans Salomon.

