Korrektur OTS 0115: SPÖ-Termine von 28. September bis 4. Oktober 2020

Wien (OTS/SK) - Bitte lesen Sie die SPÖ-Termine wie folgt richtig:

MONTAG, 28. September 2020:

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut und der SPÖ-Parlamentsklub laden zur Online-Preisverleihung „KURT ROTHSCHILD PREIS 2020“. Einleitung und Begrüßung durch SPÖ-Partei- und Klubvorsitzende Pamela Rendi-Wagner und die Präsidentin des Karl-Renner-Instituts Doris Bures. Link zum Livestream: https://tinyurl.com/y2gl4jmk

Nähere Informationen zur Preisverleihung finden Sie unter https://tinyurl.com/y6x9q9jb.

DIENSTAG, 29. September 2020:

10.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Parlamentsausweichquartier in der Hofburg, Lokal 7, Segmentbogen, 1., Heldenplatz).

18.30 Uhr The Karl-Renner-Institut, the FES Regional Office for Cooperation and Peace in Europe, the International Institute for Peace and the Research Centre for Eurasian Studies at the University of Vienna invite you to the Panel discussion „EU’S NEW AMBITION – HOW TO BE MORE GEOPOLITICAL NOWADAYS“. Nähere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y5ovcu5t (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1. Stock, 1100 Wien, Quartier Belvedere, Hauptbahnhof).

MITTWOCH, 30. September 2020:

9.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Parlamentsausweichquartier in der Hofburg, Lokal 7, Segmentbogen, 1010 Wien, Heldenplatz).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Es ist ein gutes Land“, kuratiert von Wolfgang Maderthaner, sprechen Wolfgang Maderthaner und Heinz Fischer zum Thema „Verfassung und Demokratie - Hans Kelsen und die Österreichische Bundesverfassung. Eine republikanische Geschichtsstunde“. Aufgrund der steigenden COVID-19-Zahlen finden im Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog vorläufig keine analogen Veranstaltungen mit Publikum statt. Das Gespräch wird aufgezeichnet und ist ab 1.10.2020 auf dem Youtube-Kanal https://tinyurl.com/yd9wz8np abrufbar.

DONNERSTAG, 1. Oktober 2020:

10.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und die Österreichische Krebshilfe laden anlässlich des Internationalen Brustkrebstags zur virtuellen Auftaktveranstaltung der Pink Ribbon Aktion 2020. Präsentiert wird das Buch „Mutmacherinnen“, in dem 12 Frauen ihre persönliche Geschichte mit der Diagnose Brustkrebs erzählen. Am Podium sprechen die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, Fotografin Sabine Hauswirth, Schriftstellerin Julya Rabinowich, der Präsident der Österreichischen Krebshilfe Paul Sevelda sowie die Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe Doris Kiefhaber (Livestream auf dieser Facebook-Seite: https://www.facebook.com/LOOKMagazinWien).



