Juan Daniél - "Vagabundo" (FOTO)

Zweiter Song nach dem großen Sommerhit "Buenos Momentos"

Moderner Latinpop des Hessen mit spanischen Wurzeln

Juan Daniél - "Vagabundo" ist ab Freitag, 25. September 2020, digital auf allen Kanälen erhältlich

Die Zweite bitte: Juan Daniél, der Latinpop-Künstler des Jahres, veröffentlicht nach dem Sommerhit "Buenos Momentos" nun die zweite Single. Mit "Vagabundo" weckt er die Sehnsucht nach Fernweh und nach einer unbeschwerteren Zeit. Die Single erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 25. September 2020, digital auf allen Kanälen erhältlich.

Es war der Sommerhit des Jahres 2020: Mit "Buenos Momentos" startete Juan Daniél im Frühjahr durch und lieferte den Soundtrack für laue Sommernächte und das Gefühl von Sand unter den Füßen. Der gebürtige Hesse legt nun mit seiner zweiten Single bei EL CARTEL MUSIC nach und veröffentlicht mit "Vagabundo" einen neuen Song, der einmal mehr für modernen Latinpop steht.

Dabei weckt der authentische Sänger die Lust auf Fernweh und eine unbeschwerte Zeit: Wir alle sind Abenteurer auf diesem Planeten und die Sehnsucht begleitet uns oft. Als 'Vagabundos' wandern wir durch die Welt und sind Reisende, deren Heimat die Erde ist. Schon als Kind zog es mich ständig nach draußen, ich brauche auch heute kaum mehr als den Strand und das Meer, um glücklich zu sein. So war der Kosename meiner Mutter in meiner Kindheit auch 'Vagabundo' - und das macht diesen Song für mich so persönlich.

Juan Daniél - "Vagabundo" erscheint am 25. September 2020 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Polydor/Universal.

