ORF III am Wochenende: Finale des Marecek-Schwerpunktes u. a. mit „Die Heinz-Marecek-Gala“ zum 75. Geburtstag

Außerdem: Vierteiliger „zeit.geschichte“-Abend zu „100 Jahre Teilung Wien – Niederösterreich“ und „In memoriam Walter Bannert: Herzklopfen“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information setzt am Wochenende den dreitägigen Schwerpunkt zum 75. Geburtstag von Heinz Marecek fort und zeigt am Samstag, dem 26. September 2020, ab 10.10 Uhr die dreiteilige Komödie „Molly & Mops“ gefolgt von der Doku „Geschichten rund ums Riesenrad“. Am Sonntag, dem 27. September, steht der Programmtag ab 12.15 Uhr im Zeichen des Jubilars – Höhepunkt ist im Hauptabend „Die Heinz-Marecek-Gala“ aus dem RadioKulturhaus. Als zweiten programmlichen Höhepunkt präsentiert ORF III am Samstag einen vierteiligen „zeit.geschichte“-Abend zum 100. Jahrestag der Trennung Wiens und Niederösterreichs. Außerdem zeigt ORF III am Sonntag in memoriam Regisseur Walter Bannert dessen Spielfilm „Herzklopfen“.

Samstag, 26. September

Im Rahmen des dreitägigen Schwerpunktes zum 75. Geburtstag von Heinz Marecek steht ab 10.10 Uhr zunächst die dreiteilige Komödie „Molly & Mops“ über eine junge Zuckerbäckerin auf dem Programm, die einen sprechenden Mops als Begleiter hat. Marecek spielt die Rolle des Florentin, der Molly in Teil zwei unterstützt, einen Konditor-Wettbewerb zu gewinnen. „Geschichten rund ums Riesenrad“ (14.45 Uhr) erzählt der Jubilar anschließend in einer Doku von Kurt Mayer.

Außerdem am Nachmittag: eine neue Ausgabe der Reihe „Berggespräche“, in der Andreas Jäger den Kabarettisten „Martin Puntigam im Pöllauer Tal“ (16.15 Uhr) trifft.

Im Hauptabend startet ORF III seinen umfangreichen „zeit.geschichte“-Schwerpunkt zur österreichischen Regionalgeschichte (von 26. September bis 24. Oktober) mit einem vierteiligen Themenabend zur Teilung Wiens und Niederösterreichs vor 100 Jahren. Zu Beginn ist um 20.15 Uhr die ORF-III-Neuproduktion „Getrennt, verbunden: 100 Jahre Teilung Wien – Niederösterreich“ von Wolfgang Winkler zu sehen. Der Film begibt sich, ausgehend von der Trennung vor 100 Jahren, auf die Suche nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden der beiden Bundesländer und erzählt so manche Anekdote über die „Hassliebe“, die ihre Bewohner/innen und ihre politischen Vertreter/innen manchmal verbunden hat. Weiters folgen die Dokus „Im Dreieck der Macht“ (21.05 Uhr), „Baumeister der Republik – Andreas Maurer“ (21.55 Uhr) und „Helmut Zilk – Ein öffentliches Leben“ (22.45 Uhr).

Außerdem zeigt ORF III im Spätabend eine Ausgabe von „Kabarett im Turm“ mit Fredi Jirkal (23.30 Uhr) sowie eine Folge von „DENK mit KULTUR“ zum 75. Geburtstag von Marianne Mendt (0.35 Uhr).

Sonntag, 27. September

Nach der Übertragung des „Evangelischen Gottesdienstes aus der Pfarrkirche Oberwart“ (10.00 Uhr) ist der Programmtag Heinz Marecek gewidmet, der zunächst im Spielfilm „Traumauto Nr. 5: Märchenspiel mit Musik“ (12.15 Uhr) zu sehen ist. Danach folgen die Dacapos der Filmkomödie „Molly & Mops: Das Leben ist kein Guglhupf“ (13.30 Uhr), der Theaterstücke „Ein Abend im Schmäh“ (15.00 Uhr), „Das lebenslängliche Kind“ (15.55 Uhr) und „Die spanische Fliege“ (18.00 Uhr) sowie des Porträts „Orte der Kindheit – Heinz Marecek“ (19.40 Uhr).

Im Hauptabend präsentiert ORF III „Die Heinz-Marecek-Gala“ (20.15 Uhr): Moderator Peter Fässlacher lädt den Jubilar sowie zahlreiche Freunde und Wegbegleiter zu einer unterhaltsamen Soirée ins ORF RadioKulturhaus. Gefeiert wird mit sprühendem Humor, unvergesslichen Wienerliedern und komischen Doppel-Conférencen der österreichischen Kabarettgeschichte. Freuen darf sich das Publikum u. a. auf Auftritte von Michael Schottenberg, Dagmar Koller, Kristina Sprenger, René Kollo, Viktor Gernot und der legendären Kabarettgruppe „Die Hektikter“ in der Formation Wolfgang Fifi Pissecker, Florian Scheuba und Werner Sobotka. Danach folgt das 2012 aufgezeichnete Kabarett „Was lachen Sie? (21.20) mit Heinz Marecek und Karlheinz Hackl, ehe sich der Jubilar gemeinsam mit Maria Bill in einer Folge „Aus dem Archiv“ (22.55 Uhr) bei Moderatorin Chris Lohner an besondere Momente seiner TV-Karriere erinnert.

Der Abend schließt mit dem Spielfilm „Herzklopfen“ (23.50 Uhr) in memoriam Walter Bannert – mit Nikolas Vogel und Julia Stemberger in ihrer ersten Filmrolle.

