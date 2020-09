„Sport am Sonntag“ mit Stefan Kraft und der Vorbereitung des ÖSV-Teams auf die Wintersaison

Am 27. September um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 27. September 2020 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Skispringen: Stefan Kraft im Gespräch

Der Gesamtweltcup-Sieger vor einer besonderen Saison

Fußball: Messi, Alaba und Co. – das Geschäft mit den Stars Sportmanager Max Hagmayr live zu Gast

Tennis: Dominic Thiem vor den French Open

Der US-Open-Sieger vor seiner nächsten großen Herausforderung

Formel 1: Lewis Hamilton vor dem nächsten Meilenstein

Beim GP in Sotschi kämpft der Brite um den Sieg-Rekord von Michael Schumacher

Ski Alpin: Das Sommertraining der Ski-Damen

Die Vorbereitung der ÖSV-Stars auf die Wintersaison

Rad: Der Künstler auf zwei Rädern

Der österreichische Trial-Biker Fabio Wibmer und seine unglaublichen Tricks

