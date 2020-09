VBW eröffnen mit „CATS“ die Musical-Saison 2020/21

Umjubelte Wiederaufnahme des Musical-Welterfolgs im Wiener Ronacher

Wien (OTS) - Als eine der ersten Longrun-Musicalproduktionen weltweit feierte CATS gestern Abend lang ersehnte Wiederaufnahme-Premiere im Ronacher. Nach monatelanger Spielpause ist Andrew Lloyd Webbers Meisterwerk nun endlich wieder in Wien zu sehen. Bereits im Juli setzten Intendant Christian Struppeck und sein Team mit zwei Probedurchläufen vor ausgewähltem Publikum ein wichtiges Lebenszeichen der VBW-Musicalsparte. Gestern wurde die neue Saison eröffnet und der reguläre Spielbetrieb wiederaufgenommen. Die Premierengäste freuten sich über einen magischen Theaterabend, das von den Vereinigten Bühnen Wien eigens erarbeitete COVID-19-Präventionskonzept sorgte zudem für einen sicheren Theaterbesuch.

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck: „Nach langer Spielpause feierte CATS gestern endlich große Wiederaufnahme-Premiere. Die Situation in den letzten Monaten war oft schwierig, dennoch haben wir stets nach vorne geblickt. Nun eröffnen wir als eines der ersten Musicalhäuser weltweit die von uns allen so sehnsüchtig erwartete neue Musical-Saison. Mit unserem umfassenden Präventionskonzept sind wir zudem bestens auf den Spielbetrieb vorbereitet, um unserem Publikum ein sicheres und gleichzeitig entspanntes Theatererlebnis zu bieten.“

COVID-19-Präventionskonzept für alle VBW-Theater

Die Vereinigten Bühnen Wien haben gemeinsam mit GesundheitsexpertInnen und in enger Abstimmung mit den anderen Wiener Theatern ein COVID-19-Präventionskonzept für alle Häuser der VBW erarbeitet. Für die Bereiche Vorder- und Hinterhaus wurden spezielle Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Unter anderem wird ein farblich markiertes Leitsystem die Publikumsströme lenken, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Die Mund-Nasenschutzpflicht gilt im gesamten Theater, durch eine neue Sitzordnung wird der erforderliche Mindestabstand unter den Zuschauern auch im Saal eingehalten. Im ganzen Haus gibt es zahlreiche zusätzliche Hygienespender, zudem wird die gesamte Raumlauft durch eine über die gesetzlichen Standards hinausgehend leistungsstarke Frischluftanlage und entsprechende Filter kontinuierlich gereinigt und erneuert. In den Theatern der Vereinigten Bühnen Wien soll zu jedem Zeitpunkt höchste Sicherheit und zugleich ein entspannter Theaterabend für die Gäste garantiert sein.

CATS - Ein weltweites Phänomen

Unmittelbar nach der Uraufführung in London trat CATS einen Siegeszug rund um den gesamten Globus an, der so beispiellos war, dass er die gesamte Musicalwelt revolutionierte. Das legendäre Stück wurde mit allen wichtigen Theaterpreisen, u.a. sieben „Tony® Awards“ - darunter als „Bestes Musical“ - sowie drei „Olivier Awards“, drei „Drama Desk Awards“, einem „Evening Standard Award“ u.v.m. ausgezeichnet.

Über 73 Millionen BesucherInnen – und die Erfolgsgeschichte geht weiter

Weltweit haben bisher über 73 Millionen Menschen in 30 Ländern und 16 Sprachen dieses außergewöhnlich faszinierende Musical gesehen. Die deutschsprachige Erstaufführung fand damals direkt nach London und New York in Wien statt und lief sieben Jahre lang ohne Unterbrechung.

Tanz, Magie, Mystik und Grammy-prämierte Musik

Atemberaubender Tanz, legendäre Kostüme, ein magisches Bühnenbild, Grammy-prämierte und mitreißende Musik machen CATS zu einem unvergesslichen Erlebnis. Natürlich erwartet das Publikum auch der berührende Welt-Hit „Memory“ („Erinnerung“), der mittlerweile von insgesamt mehr als 150 weltbekannten KünstlerInnen (u.a. Barbra Streisand und Celine Dion) gesungen wurde. Ein magischer Theaterabend für die gesamte Familie.

