NEOS Wien: Endlich mehr Transparenz in Wiens Bezirkspolitik

Wieden, Ottakring und Währing bekommen Livestream

Wien (OTS) - Bereits von Beginn an setzen sich NEOS für Transparenz ein, damit Bürger_innen an der Bezirkspolitik teilhaben und ihre Kontrollfunktion ausüben können. Nun hält der Fortschritt in drei weiteren Bezirksvertretungen Einzug.

Neben Währing wurde auch auf der Wieden der Antrag auf einen Livestream mit großer Mehrheit angenommen. „Der Livestream war der allererste Antrag, den wir in der Bezirksvertretung eingebracht haben, daran erinnere ich mich noch ganz genau. Nun haben wir den Kreis geschlossen und den Livestream auch als unseren letzten Antrag in dieser Legislaturperiode eingebracht. Ich freue mich, dass wir in diesen 5 Jahren so viel bewirkt haben. Die Digitalisierung ist jetzt endlich auch in der Wiedener Bezirkspolitik angekommen“, so Henrike Brandstötter, Bezirksrätin der NEOS Wieden.

Auch in Ottakring gibt es Grund zur Freude. Hier wurde das eingebrachte Transparenzpaket einstimmig beschlossen. Die NEOS Anträge umfassen die Einführung eines Live-Streams der Bezirksvertretungssitzungen, die verpflichtende Online-Veröffentlichung aller Anträgen, Resolutionen, Anfragen sowie der Tagesordnungspunkte der Bezirksvertretungssitzungen und ermöglicht die Online-Teilnahme an Informationsveranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger in Ottakring. Der NEOS Spitzenkandidat in Ottakring, Jörg Konrad, zeigt sich mit dem Ausgang der Sitzung äußerst zufrieden: "Wir freuen uns sehr, dass unsere Anträge zu mehr Transparenz in der Bezirkspolitik einstimmig angenommen wurden, immerhin haben wir uns in den letzten 5 Jahren vehement dafür eingesetzt. Durch die Corona-Krise wurde eine schnelle Umsetzung der Maßnahmen noch dringlicher und wir sind froh, dass wir unsere Anliegen in der letzten Bezirksvertretungssitzung dieser Legislaturperiode einstimmig durchbringen konnten."

