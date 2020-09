NEOS Wien ad Wiener Landtag: Integrationspolitik mit Herz und Vernunft, nicht mit Hass!

Christoph Wiederkehr: „Weder durch Hetze, noch durch Wegschauen kann Integration in einer weltoffenen Stadt angegangen werden.“

Wien (OTS) - Ein Appell für eine faktenbasierte Integrationspolitik mit Herz und Verstand hat heute NEOS Wien Klubobmann und Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr im Wiener Landtag geäußert. In der Sondersitzung des Landtages auf Verlangen der FPÖ zum Thema Integration betonte Wiederkehr die Wichtigkeit von ernsthafter Integrationspolitik, abseits von Hetze oder Wegschauen: „Ja, wir haben große Herausforderungen in dieser weltoffenen, vielfältigen Stadt. Diese Probleme müssen benannt und angegangen werden. Wir wollen eine Integrationspolitik mit Herz und Vernunft, nicht mit Hass wie die FPÖ oder ÖVP, oder mit Wegschauen wie SPÖ und Grüne. Probleme sind nicht dafür da, sie größer zu machen, wie es ÖVP und FPÖ machen. Aber auch wegzusehen ist keine Lösung, wie es SPÖ und Grüne betreiben.“

Wiederkehr pocht darauf, dass Probleme erkannt und angegangen werden müssen. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Bildung: „Wir haben Extremismus in Wien. Rechtsextremismus und religiösen, fundamentalen Extremismus. Und diesen muss begegnet werden. Mit Konzepten die mit den Expert_innen vor Ort erarbeitet werden. Da spielen gerade bei Jugendlichen der 2. und 3. Generation die Schulen eine entscheidende Rolle. Die beste Integrationspolitik ist eine gute, engagierte Bildungspolitik die Chancen für alle schafft! Deshalb wäre auch ein Ethikunterricht für alle, nicht nur als Ersatz für den konfessionellen Religionsunterricht, so wichtig. Und nein, Mehrsprachigkeit ist nicht das Problem, Deutsch- und Muttersprachenförderung müssen beides ausgeweitet werden. Wer die Muttersprache gut spricht, kann auch besser Deutsch lernen - und Deutsch ist der Schlüssel zur Teilnahme am öffentlichen Leben und zur Integration.“

