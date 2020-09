ALU-Passivhaus als Leuchtturm-Projekt

Wien (OTS) - Ressourcenschonung, Klimaschutz und Lebensqualität sind kein Widerspruch. Nachhaltig errichtete und sanierte Gebäude zeigen, wie eine klimafreundliche Zukunft aussehen kann.

„Klimaneutralität 2040 – dieses Ziel haben wir uns als Bundesregierung gesetzt. Und dafür müssen wir jetzt alle an einem Strang ziehen. Gerade der Gebäudebereich ist ein wichtiger Hebel für mehr Klimaschutz“, zeigt sich Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zuversichtlich. Beim passathon - RACE FOR FUTURE können mit dem Rad auf sportliche Weise 350 nachhaltige Gebäude in sechzehn Regionen Österreichs – kostenlos und individuell mit einer App erkundet werden. Der passathon lädt damit ein, eindrucksvolle Leuchtturmbauten und somit nachhaltige Gebäude selbst zu erleben.



Darunter das PassivHaus ALU MINI UM in Mischbauweise mit Aluminiumfenstern der Gemeinschaftsmarke ALU-FENSTER. Mit einem gut durchdachten architektonischen Konzept erfüllt es höchste ökologische und ökonomische Anforderungen. Die Bewertungen erfolgten nach dem klima:aktiv-Kriterienkatalog, der TQB-Zertifizierung der ÖGNB und der DGNB-Zertifizierung der ÖGNI. Somit ist es das erste Passivhaus mit einer Dreifachauszeichnung.

LINK zum passathon

LINK zum Objektbericht

LINK zur Datenbank des Passivhaus-Institutes

AFI-Presseinformation inklusive druckfähiger Fotos im Presseservice der AFI-Homepage unter www.alufenster.at/presseinfo/passathon

