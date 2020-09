AVISO: IHS und WIFO präsentieren Prinzipien der wissenschaftlichen Integrität bei Auftragsstudien

Einladung zur Pressekonferenz: 7. Oktober 2020 um 9:00 Uhr Medienchat mit IHS-Direktor Martin Kocher, WIFO-Leiter Christoph Badelt und ÖAWI-Geschäftsführerin Nicole Föger

Wien (OTS) - In einem digitalen Medienchat präsentieren das Institut für Höhere Studien (IHS) und das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) am Mittwoch, dem 7. Oktober 2020 um 9:00 Uhr Prinzipien der wissenschaftlichen Integrität bei Auftragsstudien, die unter Einbindung der Österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität (ÖAWI) erarbeitet wurden. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung per E-Mail an veranstaltungen@wifo.ac.at erforderlich.

Datum: Mittwoch, 7. Oktober 2020

Uhrzeit: 9:00 Uhr

Ort: Digitaler Medienchat (den Link zum Medienchat erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung per E-Mail an veranstaltungen@wifo.ac.at)

Ihre Gesprächspartner:

Univ.Prof. Mag. Dr. Martin Kocher, Direktor des IHS

em.o.Univ.Prof. Dr. Christoph Badelt, Leiter des WIFO

Dr. Nicole Föger, Geschäftsführerin der ÖAWI

Rückfragen & Kontakt:

Markus Kiesenhofer, BA MA

WIFO – Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit

Tel. +43 1 798 26 01 – 291

markus.kiesenhofer @ wifo.ac.at