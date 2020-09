Kundenfreundlichkeit: Raiffeisen NÖ-Wien gewinnt internationalen Award

Raiffeisen Beratung.direkt wurde in Kooperation mit dem Competence Call Center in Las Vegas mit dem Stevie® Award ausgezeichnet – als einziges österreichisches Unternehmen.

Wien (OTS) - "Wir freuen uns sehr über diesen besonderen Preis und sehen ihn als Bestätigung für unsere tägliche Arbeit. Die Raiffeisen Beratung.direkt verbindet Top-Beratungsqualität mit modernen Kommunikationswegen und bietet der Raiffeisenbankengruppe so ein Kundenkontaktcenter bester Güte", erklärt Geschäftsführerin Verena Kolm und richtet sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: "Für sie sind einzigartiger, persönlicher Service und höchste Kundenorientierung die Leitlinien ihrer Tätigkeit. Ihnen gebührt unser Dank."

Raiffeisen Beratung.direkt wurde gemeinsam mit dem Competence Call Center (CCC) bei der Galaveranstaltung im Caesars Palace in Las Vegas (USA) mit Bronze in der Kategorie "Kundenservice-Team des Jahres der Finanzdienstleistungsbranche" prämiert. Die Stevie® Awards wurden 2002 gegründet, um Leistungen und Erfolge von Unternehmen und Professionals rund um den Globus anzuerkennen. Sie sind eine der meistbegehrten Business-Auszeichnungen weltweit und werden von hochdekorierten Experten-Jurys vergeben.

Martin Hauer, Vorstand Retail und Verbundservices der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, spricht seine Glückwünsche aus: "Ich möchte der Raiffeisen Beratung.direkt und ihrem Partner herzlich zu diesem Erfolg gratulieren. Es beweist einmal mehr, dass wir über großes Know-how unter dem Raiffeisen-Dach verfügen und dieses stets im Sinne des Kunden nutzen."

Schritt-für-Schritt-Support für "Mein ELBA"-Kunden



Als einziger österreichischer Betrieb schaffte es die Raiffeisen Beratung.direkt unter die Top-Drei bei den diesjährigen Stevie® Awards. In Zusammenarbeit mit CCC wurde die Einführung der neuen EU-Zahlungsrichtlinie PSD 2 umgesetzt. Das Hauptaugenmerk lag darauf, die Kunden Schritt für Schritt durch den Wechsel von SMS-TAN zu Push-TAN zu führen und spezifische Fragen für die Installation und Verwendung des Internetbankings "Mein ELBA" mit der neuen Funktion zu beantworten.

Peter Kloibhofer, Customer Relations Management, CCC, betont: "Durch die hervorragenden Kommunikationsfähigkeiten und das ausführliche Schulungsmaterial unseres Partners konnte unser Team einen professionellen Kundenservice bieten. Wir freuen uns sehr, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Raiffeisen nun auch extern bestätigt zu sehen."

"Stadtbank bietet bestmöglichen Servicestandard"



Wie gut die Partnerschaft funktioniert hat, zeigt das außerordentlich positive Kunden-Feedback. Durch ständige Verbesserungen und eine enge Zusammenarbeit mit CCC ist es gelungen, exzellenten Support zu bieten. Raiffeisen konnte damit einmal mehr unter Beweis stellen, dass man zu den Qualitätsführern des Landes gehört und die Zufriedenheit der Menschen oberste Priorität genießt.

"Kunden sind für uns nicht irgendwelche Nummern. Wir legen deshalb größten Wert auf eine individuelle Betreuung, das unterstreicht die Neupositionierung von Raiffeisen in Wien als neue Stadtbank", so Martin Hauer: "Ganz egal, ob persönlich in der Filiale, via Telefon oder online – wir haben überall denselben hohen Anspruch und bieten in jedem Kanal den bestmöglichen Servicestandard. Das gelingt uns mitunter durch hervorragende Synergien wie jene mit der Raiffeisen Beratung.direkt."

