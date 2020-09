Einladung zum Pressegespräch: „Energiewende ist mehr als eine reine Stromwende“

Wien (OTS) - „Ohne Grünes Gas scheitert die Energiewende“, meinen Experten. Mit dem sogenannten Erneuerbaren Ausbau Gesetz, welches primär den Ökostromausbau fördert, werden weder die heimischen Klimaziele (Klimaneutralität bis 2040) erreicht noch der Industriestandort Österreich am Laufen gehalten werden.

• warum Gasheizungen auch in Zukunft ihre Berechtigung haben und es nicht zweckmäßig wäre diese durch Strom zu ersetzen,

• warum es dafür Grünes Gas braucht und

• warum Grünes Gas ein zentraler Teil der Energiezukunft unseres Landes sein muss.



Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) schafft in Österreich die technischen Voraussetzungen für den Wechsel von fossilem auf erneuerbares Grünes Gas (Biogas und Wasserstoff). Im Zuge der Green Gas 4 Grids Forschungsinititative werden gemeinsam mit nationalen und internationalen Forschungseinrichtungen technische Fragestellungen im Zusammenhang mit der schrittweisen Umstellung auf eine erneuerbare, CO2 neutrale Gasversorgung untersucht und die Forschungsergebnisse laufend präsentiert.



Die Vorteile von Grünem Gas:

• Die bestehenden Gasnetze können genutzt werden ohne neue (Strom)Netze bauen zu müssen.

• Dem Gasnetz können Grüne Gase wie Biogas oder Wasserstoff rasch und problemlos beigemengt werden.

• Gelebte Sektorkopplung mit Gas: Überschüssiger Ökostrom kann in grünen Wasserstoff umgewandelt werden, ins bestehende Gas-Verteilernetz eingespeist und genauso wie Erdgas im Gasherd, der Gastherme, dem Industriebetrieb oder dem Gaskraftwerk eingesetzt werden. Die Gasspeicher können darüber hinaus als saisonale Speicher genutzt werden.



Ihre Gesprächspartner:

• DI Michael Haselauer MBA, Vizepräsident der ÖVGW sowie Geschäftsführer der Netz Oberösterreich AG

• Univ. Prof. Dr. Harald Raupenstrauch, Professor für Thermoprozesstechnik an der Montanuniversität Leoben



Die Teilnehmerzahl am Pressegespräch ist begrenzt. Bitte lassen Sie uns daher bis spätestens Montag, 28.9.2020 entweder unter der Tel. Nr. 01-712 12 00 oder info @ foggensteiner.at wissen, ob wir mit Ihrer persönlichen Teilnahme rechnen dürfen.



Selbstverständlich werden sämtliche Hygienevorschriften und Empfehlungen der Bundesregierung während der Veranstaltung eingehalten. Der Besuch ist nur unter Einhaltung der Corona Maßnahmen gestattet.



