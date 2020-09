SP-Taucher / Akcay: MigrantInnen sind wichtiger Teil der Wiener Wirtschaft

UnternehmerInnen mit Migrationshintergrund leisten bedeutenden Beitrag zu Wertschöpfung und Wirtschaftsleben und schaffen Jobs

Wien (OTS/SPW-K) - Am 25. Und 28. September finden zwei Sondersitzungen des Wiener Landtages statt, die beide der Verunglimpfung von Menschen mit Migrationshintergrund dienen sollen. "MigrantInnen leisten mit ihren Unternehmen einen positiven Beitrag zur Wiener Wirtschaft. Sie sorgen für Arbeitsplätze sowohl von ÖsterreicherInnen als auch von Menschen mit Migrationshintergrund. Das ständige Gerede von Integrationsverweigerung und Einwanderung in den Sozialstaat hält der Realität nicht stand", so der Vorsitzende des SPÖ-Klubs im Wiener Rathaus, Gemeinderat Josef Taucher.

Zahlreiche Untersuchungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass MigrantInnen einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der Sozialsysteme leisten und weitaus mehr einzahlen als sie an Leistungen empfangen. "Dazu passt auch, dass in Wien knapp 35.000 UnternehmerInnen ausländische Wurzeln haben und sie damit rund 40% aller Selbständigen ausmachen. Dabei handelt es sich nicht nur um Ein-Personen-Unternehmen, sondern auch um zahlreiche Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen. Besonders erfreulich ist, dass fast die Hälfte dieser Unternehmerinnen Frauen sind", erläutert SP-Gemeinderätin und Integrationssprecherin Safak Akcay.

Unternehmen der so genannten ethnischen Ökonomie finden sich in allen Wirtschaftsbereichen, von Handwerk und Gewerbe über den Handel bis hin zu Informationsdienstleistungen und Beratung. "Mit dem Klischee, dass migrantische UnternehmerInnen nur Imbissbuden, Frisiersalons oder Handyshops eröffnen, muss dringend aufgeräumt werden. Viele starten zwar als Kleinunternehmer, wachsen dann aber zu respektablen Unternehmen heran – wie zum Beispiel Do & CO – oder besetzen erfolgreich eine Nische im digitalen Business wie Whatchado. UnternehmerInnen mit Migrationshintergrund sind ein wichtiger Teil Wiens, sie gehören zu unserer Stadt und tragen wesentlich zur Lebensqualität und Vielfalt bei", bekräftigen Taucher und Akcay abschließend.

