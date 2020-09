Neues Buch „Kampf. Aufstieg. Erneuerung. 75 Jahre SPÖ Ottakring“

Mehr als nur Geschichte einer Bezirkspartei seit 1945.

Wien (OTS/SPW) - Vor wenigen Tagen ist im Echo-Verlag ein neues Buch über die Geschichte der SPÖ Ottakring erschienen. Es erzählt auf den 200 Seiten unter dem Titel „Kampf.Aufstieg.Erneuerung“ nicht nur die Geschichte der traditionsreichen Bezirkspartei, sondern eigentlich auch die Geschichte des 16. Wiener Gemeindebezirkes in den vergangenen Jahrzehnten. Und weil die Geschichte der SPÖ Ottakring weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht, wird auch der Zeit bis zum Verbot durch die Nazis ein ausführliches Kapitel gewidmet.



35 Jahre ist es her, seit unter dem damaligen Vorsitzenden, Vzbgm. Hubert Pfoch eine Geschichte der SPÖ Ottakring geschrieben wurde. „Das diesjährige 75-jährige Jubiläum der Wiederauferstehung der Bezirkspartei nach der Zeit des Faschismus und Nationalsozialismus war für uns nun ein guter Anlass, diese Geschichte endlich fortzuschreiben“, erzählt der Vorsitzende der SPÖ Ottakring, Gemeinderat Christian Oxonitsch. „Und der Lockdown hat es auch möglich gemacht, rechtzeitig im Jubiläumsjahr fertig zu werden.“



Das reich bebilderte Buch ist aber auch eine Beschreibung der Entwicklung Ottakrings von einem der ärmsten Bezirke Wiens zu einem lebendigen Kultur-, Arbeits- und Wohnbezirk. Und es erinnert durch eine Vielzahl von Plakaten und Flugblättern auch an die Wahlkämpfe und Veränderung der politischen Arbeit in den letzten 75 Jahren. Ergänzt wird das Buch durch einen ausführlichen Tabellenband über die MandatarInnen und FunktionärInnen der SPÖ Ottakring seit 1945.



Erhältlich ist das Buch ab sofort in der SPÖ Ottakring, 16, Schuhmeierplatz 17-18 oder es kann per Mail oder telefonisch zum Preis von 19€ bestellt werden: wien.ottakring@spw.at, Tel.: 01/492 07 66. Einen Blick ins Buch werfen kann man unter www.ottakring.spoe.wien.

