AID 2020 stellt neue Aktionen und Ausstellungsbereiche vor

Shanghai (ots/PRNewswire) - Anmeldung zur Messe für Altenpflege in China jetzt möglich

Die internationale Messe für Altenpflege, Rehabilitationsmedizin und Gesundheitswesen in Shanghai, auch bekannt als AID 2020, findet vom 28. bis 30. Oktober 2020 in den Hallen N1-N2 des Shanghai New International Expo Center statt. Der Kanal zur Voranmeldung für Besucher wurde nun offiziell geöffnet.

Die AID wird vom Bürgeramt, dem chinesischen Rat zur Förderung des internationalen Handels in Shanghai und Shanghai INTEX organisiert. Dieses Jahr wird das 20. Jubiläum der AID gefeiert, wobei über 300 Unternehmen zusammen gebracht werden, die die sechs Kategorien der Veranstaltung auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern umfassen. Die Kategorien sind: Altenpflege, Unterstützungstechnologie, Rehabilitation, Leben und Gesundheit und Gesundheitsmanagement.

20. Jubiläum - Besondere Aktionen

Um das 20. Jubiläum von AID zu begehen, planen die Organisatoren der Veranstaltung eine Reihe besonderer Aktionen zum Ausdruck ihrer Dankbarkeit für Aussteller und Besucher. Eine besondere Preisverleihungszeremonie wird stattfinden, um die außergewöhnlichsten Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen und Menschen zu würdigen, die besonders eindrucksvolle Beiträge zum Fortschritt und zur Entwicklung der Branche geleistet haben.

20. Jubiläum - Innovationsbereiche

Die Besucher werden außerdem die Gelegenheit haben, einige neue Ausstellungsbereiche und Exponate zu erkunden. Zusätzlich zum jährlichen Ausstellungsbereich Fürsorgewettbewerb und Rehabilitation und Unterstützungstechnologie, wird AID versuchen, den Ansprüchen der Zeit zu entsprechen und neue soziale Herausforderungen wie die Prävention und Kontrollmaßnahmen der neuartigen Coronavirus-Pandemie sowie neue Gelegenheiten wie das Pilotprojekt für Mobilität und Miethilfsgeräte in Shanghai anschaulich abzubilden. Insgesamt gibt es vier neue Ausstellungsbereiche: den Bereich für besondere Aktionen, Bereich für Mobilität und Miethilfsgeräte, Bereich für Kinderrehabilitation und den Bereich für Hilfsgeräte.

20. Jubiläum- Konferenzplattformen

Ein jahrelanges Standbein der AID ist seine hochmodernen Plattformen und wegweisenden Versammlungen, deren Gastgeber gleichzeitig die Ausstellung ist, die den Zeitgeist der Branche widerspiegelt. Dieses Jahr werden branchenführende Foren wie der China International Elder Care Service Industry Summit, der China Elder Care Institution Development Summit und das China-Japan Elderly Care Industry Matchmaking Forum wieder bei der AID 2020 dabei sein. Hochmoderne, thematische Seminare und Touren ermöglichen es den Besuchern, in die neuesten Trends und aktuellsten Entwicklungen der chinesischen Altenpflegebranche einzutauchen.

Eine vollständige Voranmeldung finden Sie auf www.china-aid.com

