NEOS Wien/Ornig: Registrierungspflicht okay, wälzt aber Verantwortung auf Unternehmen ab

Markus Ornig: „Wir verlangen ein Minimum an Bürokratie und ein Maximum an Datenschutz!“

Wien (OTS) - NEOS Wien begrüßt grundsätzlich alle Maßnahmen, die helfen, einen zweiten Lockdown zu verhindern. Die überfallsartige Ankündigung der Registrierungspflicht sieht NEOS Wien Wirtschaftssprecher Markus Ornig aber skeptisch: „Dass die Registrierungspflicht jetzt kommt, ist das Ergebnis der monatelangen Untätigkeit der Regierenden. Dieses Versagen müssen jetzt erneut die Unternehmerinnen und Unternehmer ausbügeln. Wir verlangen eine saubere Verordnung, die ein Minimum an Bürokratie und ein Maximum an Datenschutz gewährleistet! Anders wird diese gewaltige Umstellung, die schon in drei Tagen gelten soll, nichts bringen!“

