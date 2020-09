Maibritt‘s Höhenflug wird zum „HÖHENRAUSCH“

Wien (OTS) - Nomen est Omen: Nach Beginn des musikalischen Höhenfluges der erst 17-jährigen österreichischen Pop/Schlagersängerin Maibritt, folgt nun ihre neue Single „HÖHENRAUSCH“. (Releasetag: 25.9.2020)

Mit über 21.000 Aufrufen auf YouTube und an die 12.000 monatlichen Spotify-Hörer ist „Barfuß durch den Sand“ bisher Maibritt‘s erfolgreichste Single.

In der Südtiroler-Schlagerwertung schaffte es „Barfuß durch den Sand“ auf Platz 12 und rangierte somit einen Platz vor Beatrice Egli’s Song „Bunt“.

Unter dem Motto: „Singen für den guten Zweck“ war die erst 17-jährige Wienerin zu Gast bei OE24 in der Sendung „STARS and NEWS“, wo sie unter anderem auf das von ihr ins Leben gerufene Sozialprojekt „2WeltenKinder“ aufmerksam machte. Mittlerweile wurde schon die erste Spendenaktion zu Gunsten des Hilfsprojektes erfolgreich abgeschlossen.

Es folgten: Auftritte bei Okto-TV in der Sendung „Mein Weg“, bei TV21 sowie weitere Interviews bei diversen Radiostationen im In- und Ausland. Bei über 40 Radios in Deutschland, der Schweiz, Italien, in den Niederlanden und sogar in den USA wurde Maibritt’s Song bereits in die Playlists aufgenommen. In Österreich hat das ORF-Landesstudio Niederösterreich die talentierte Sängerin erstmals vorgestellt - gefolgt von Dauerplays in den ORF-Landesstudios Salzburg, Kärnten und Tirol.

Ihre neue Single HÖHENRAUSCH hat niemand geringerer als Starproduzent Alexander Kahr produziert. Maibritt setzt auf Professionalität und hat auch diesmal wieder ihren Song in Los Angeles abmischen lassen. Somit tummelt sich bereits der 3. Song auf ihrem eigenen Plattenlabel namens „GABRIOLA“.

Die Stadt der Musik, Wien, wurde zum Drehort des neuen Musikvideos. Stefan Reinberger, ein sehr junger, kreativer Filmemacher sponserte mit der Übernahme der Musikvideoproduktion die junge Sängerin.

Gepaart mit dem weltbekannten Wien-Image, ihrer grandiosen Stimme und dem neuen Song HÖHENRAUSCH setzt sich der Höhenflug von Maibritt also weiter fort.

