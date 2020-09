PVÖ-Kopietz: Gratis-Grippeimpfung in Wien weitere wichtige gesundheitspolitische wie soziale Maßnahme der Stadt für SeniorInnen

Wien (OTS) - „Mit dem Angebot der Gratis-Grippeimpfung hat die Stadt Wien eine weitere wichtige gesundheitspolitische wie ebenso soziale Maßnahme auch und vor allem für die ältere Generation gesetzt“, erklärte der Wiener Landespräsident des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ), Harry Kopietz.

„Gerade in Corona-Zeiten ist diese Maßnahme umso wichtiger, weil COVID-19 und die Grippe oftmals ähnliche Krankheitssymptome aufweisen“, so Kopietz weiter. „Zudem sind SeniorInnen bei schwerer Erkrankung mit der Grippe einer höheren Gefährdung bis hin zur erhöhten Mortalität ausgesetzt“. Die Grippeimpfung schütze nachweislich in hohem Maß, so Kopietz, vor Erkrankung und deren oftmals langwierigen Folgen. Kopietz: „Nicht zuletzt sichern weniger Grippeerkrankungen die medizinischen Kapazitäten in den Spitälern im Sinne einer Bereitstellung für an Corona erkrankte PatientInnen. Mit der Gratis-Grippeimpfung hat die Stadt mit Bürgermeister Ludwig an der Spitze einmal mehr sowohl ihr gesundheitspolitisches als auch ihr soziales Selbstverständnis unterstrichen“, schloss Kopietz. (Schluss)

