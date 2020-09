Cell Signaling Technology vom Boston Business Journal als Top-Wohltätigkeitsunternehmen in Massachusetts ausgezeichnet

Danvers, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Cell Signaling Technology, Inc. (CST), ein Forschungstechnologieunternehmen und führender Anbieter von Antikörpern, Kits und Dienstleistungen, wurde vom Boston Business Journal (BBJ) bei der Verleihung der jährlichen Corporate Citizenship Awards am 10. September in Boston zum fünften Mal in Folge als einer der wichtigsten gemeinnützigen Spender des Jahres 2020 in Massachusetts ausgezeichnet. CST belegte in Massachusetts den 71. Platz unter den Top-Wohltätigkeitsunternehmen, mit einem Gesamtbeitrag von 470.000 US-Dollar an lokale MA-Wohltätigkeitsorganisationen. Mit den BBJ-Auszeichnungen 2020 wurden die 107 führenden Unternehmen gewürdigt, die 2019 mehr als 100.000 US-Dollar an Organisationen in Massachusetts gespendet haben.

Seit mehr als 20 Jahren vertrauen Forscher in der Pharma- und Biotech-Industrie sowie im akademischen Bereich auf die bewährte biologische und technische Expertise der CST, und unser Erfolg steht in direktem Zusammenhang mit den globalen Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten. "Als Wissenschaftler und Bürger können wir die wichtigen Verbindungen, die wir untereinander, mit unseren lokalen Gemeinschaften und mit dem Planeten als Ganzes haben, nicht ignorieren", sagte John Letcher, Cell Signaling Technology, Senior Vice President Global Human Resources. "Wir fühlen uns geschmeichelt, vom Boston Business Journal für unsere Beiträge innerhalb des Commonwealth of Massachusetts anerkannt zu werden."

Die karitativen Initiativen der CST sind Teil eines umfassenderen Schwerpunkts der sozialen Verantwortung von Unternehmen, der das Engagement für unseren Planeten, die wissenschaftliche Bildung, unsere Mitarbeiter, die Gemeinschaften in der Nachbarschaft und die Kunst umfasst.

Wir bei CST glauben an die Kraft der Wissenschaft, die uns helfen kann, einige der großen Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Wissenschaft ist unsere Leidenschaft, und unsere Aufgabe ist es, Forscher dabei zu unterstützen, Antworten auf kritische Fragen über Krankheiten zu finden, die das Potenzial haben, die Lebensqualität für alle Menschen zu erhöhen.

Erfahren Sie mehr über Cell Signaling Technology und Corporate Giving unter cellsignal.com/csr

Informationen zu CST

Cell Signaling Technology (CST) ist ein konzernunabhängiges Familienunternehmen, das von Wissenschaftlern gegründet wurde und sich der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Forschungswerkzeuge für die biomedizinische Forschungsgemeinschaft verschrieben hat. Unsere Mitarbeiter operieren weltweit von unserem US-Hauptsitz in Massachusetts und unseren Niederlassungen in den Niederlanden, China und Japan.

Cell Signaling Technology® und CST(TM) sind eingetragene Markenzeichen von Cell Signaling Technology, Inc.

