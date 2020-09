FPÖ – Schmiedlechner: Petition "Selbstversorgung mit heimischen Lebensmitteln gewährleisten“ wurde im Parlament eingebracht

Selbstversorgung mit gesunden heimischen Lebensmitteln muss sichergestellt werden

Wien (OTS) - „Die Selbstversorgung mit heimischen Lebensmitteln ist in Österreich nicht gegeben, gerade das müssen wir aber dringend ändern. In der Corona-Krise wurde sichtbar, wie wichtig die Versorgung mit ausreichend gesunden Lebensmittel ist. Leider ist die Ernährungssouveränität in vielen Sparten der Lebensmittelproduktion nicht mehr vorhanden. Hier ist ein rasches Handeln gefordert und aus diesem Grunde haben wir eine Petition zu diesem Thema im Parlament eingebracht“, sagte heute der FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner.

„Die Wichtigkeit einer krisensicheren zukunftsfähigen Landwirtschaft, die gleichzeitig gesunde Lebensmittel liefert und welche die heimischen, hohen Umwelt- und Tierwohlstandards einhält, ist unbestritten. Leider wurde bisher außer Lippenbekenntnissen und Ankündigungen von der ÖVP nichts gemacht und umgesetzt, um eine Kehrtwende für die Landwirtschaft einleiten zu können“, betonte Schmiedlechner.

"Wir wenden uns daher an alle Bürgerinnen und Bürger, damit diese unsere Petition zur umfangreichen Selbstversorgung mit Lebensmitteln unterstützen. Wir wollen die eigene Produktion stärken sowie einen Importstopp von Lebensmitteln, die nicht nach österreichischen Umwelt- und Tierwohlstandards produziert wurden, erreichen“, erklärte der FPÖ-Agrarsprecher.

Unter folgendem Link kann man die Petition unterzeichnen:

www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/PET/PET_00039/index.shtml





Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at