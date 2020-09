Taxi 40100: "Wir haben bereits seit zehn Jahren eine Taxi-APP"

Die Vermittlungszentrale bezieht Stellung zum Bericht der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB)

Wien (OTS) - "Wir haben den Bericht der Bundeswettbewerbsbehörde gelesen und nehmen ihn zur Kenntnis", so Andreas Hödl, Geschäftsführer von Taxi 40100. Es gibt im Taxi- und Mietwagensektor mittlerweile viele Branchenuntersuchungen. Viele dieser Studien und Analysen kommen zu einem anderen Ergebnis, als die BWB. "In puncto Digitalisierung möchten wir nur festhalten, dass die Taxivermittlungszentrale Taxi 40100 bereits 2010 eine APP hatte – also zu einem Zeitpunkt, als Uber und Co. noch gar nicht am Markt vertreten waren", so Hödl weiter. Und: "Mittlerweile können wir unseren Kunden bereits die dritte APP-Generation anbieten. Kunden können sich vorab den ungefähren Preis ausrechnen lassen, zwischen mehreren Produkten wählen, Fahrer und Fahrt bewerten und selbstverständlich per APP bezahlen. Unserer Meinung nach ist das neue Gelegenheitsverkehrsgesetz ein Meilenstein in der Branche, der für mehr Qualität sorgen wird. Wir danken den daran beteiligten politischen Parteien für die Umsetzung des Gesetzes."

