Großzügige Spende für Caritas Lerncafés

Wien (OTS) - Der gebürtige St. Veiter Florian Koschat – Investmentbanker und CEO von PALLAS CAPITAL, einem Finanzinstitut mit Sitz in Wien – hat ein Herz für Kinder und setzt sich für die kommende Generation sehr ein. Neben vielen Vorträgen in Schulen und Universitäten unterstützt er jetzt die Lerncafés der Caritas in Kärnten mit einer kräftigen Spende von 10.000 Euro. In den Lerncafés werden Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 15 Jahren beim Lernen, bei den Hausaufgaben und der Vorbereitung für Schularbeiten unterstützt. Kostenlos. Für Koschat ist „nicht nur die Grundausbildung, sondern auch die wirtschaftliche Bildung junger Menschen ein absolutes Muss“. Er engagiert sich auch als Mentor für junge Menschen und motiviert Jugendliche zum Unternehmertum. Caritasdirektor Ernst Sandriesser dankt Koschat für die großzügige Unterstützung der Lerncafés.

