SPÖ Innere Stadt ad Anrainerparken: „Warum denn nicht gleich, Herr Bezirksvorsteher?“

Wien (OTS/SPW) - Auch in der Wiener City herrscht sichtliche Wahlkampfstimmung. Der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt präsentiert sich in verschiedenen Medien, unter anderem in einem ganzseitigen Zeitungsinserat auf Bezirkskosten, als verbindender Macher, der das Anrainerparken für den 1. Bezirk eingeführt hat. Dass er selbst jahrelange gegen eben erwähntes Anrainerparken öffentlichkeitswirksam gekämpft hat, lässt er dabei gekonnt aus. Die SPÖ Innere Stadt ist gegen diese Inszenierung.



„Jahrelang habe wir in der Bezirksvertretung für ein ordentliches Anrainerparken gekämpft. In 3 Bezirksvetretungssitzungen wurde der Antrag der SPÖ auf Beschilderung des AnwohnerInnenparkens vom Bezirksvorsteher abgeschmettert, da er sich lieber als großer Kämpfer gegen die Wiener Stadtregierung präsentierte. Aufgrund dieser Verantwortungslosigkeit wurden den Bewohnern zwei Jahre lang die Anrainerparkplätze vorenthalten. Nun, kurz vor der Wien-Wahl, wird rasch und mit viel medialem Tamtam das Anrainerparken eingeführt. Meine Frage an den Herrn Bezirksvorsteher: Warum denn nicht gleich? Ein Bezirksvorsteher, der ein falsches Spiel auf den Rücken seiner BewohnerInnen spielt ist nicht tragbar!“, wettert Karl Grasser, Klubchef der SPÖ Inneren Stadt.



„Als Bezirksbewohnerin bin ich sehr irritiert vom Vorgehen des Bezirksvorstehers. Das Anrainerparken ist eine faire und nachhaltige Methode der Parkraumbewirtschaftung, die unser Bezirk dringend gebraucht hat. Dass seitens der Bezirksvorstehung jahrelang blockiert wurde und nun ein heldenhafter Alleingang von Herrn Figl propagiert wird, ist nicht im Sinne einer respektvollen Zusammenarbeit im Bezirk. Politik sollte den Menschen dienen und nicht der persönlichen Profilierung“, betont Lucia Grabetz, Spitzenkandidatin der SPÖ Inneren Stadt.

