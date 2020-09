Lotto: Sechser für Wiener und Niederösterreicher zu je 500.000 Euro

Rückblick - Fünffachjackpot-Gewinnerin vom Sonntag hat sich gemeldet

Wien (OTS) - Am Mittwoch stand bei „6 aus 45“ eine Normalrunde auf dem Spiel. Mit den „sechs Richtigen“ 4, 8, 11, 21, 39 und 45 auf ihren Quittungen waren ein Wiener und ein Niederösterreicher erfolgreich. Je 500.000 Euro wandern nun auf die Konten der beiden Sechser-Gewinner. Beide Lotto-Spieler hatten ihre Zahlen auf Normalscheinen gespielt.

Kein Spielteilnehmer hingegen tippte einen Fünfer mit der Zusatzzahl 14: Im Topf bleiben mehr als 88.000 Euro, am Sonntag warten in diesem Gewinnrang rund 180.000 Euro.

Rückblick: Solo-Gewinnerin des Fünffachjackpots meldete sich bei den Lotterien

Gespielt wurde der Quicktipp von der Mutter eines Kindes im niederöster-reichischen Waldviertel. Sie hatte nach eigenen Angaben gar nicht vor, Lotto zu spielen hat aber „im Vorbeigehen“ dann doch noch einen Quicktipp mitgenommen.

Nach der Ziehung überprüfte sie auf ihrem Handy die Quittungsnummer und erhielt die Benachrichtigung „Herzlichen Glückwunsch“.

Die Waldviertlerin konnte dieser Nachricht nicht glauben und gab die Quittungsnummer ein zweites und drittes Mal ein – wieder erschien „Herzlichen Glückwunsch“.

Am Dienstag Abend hat sie sich im Kunden-Service-Center gemeldet und bekam die Bestätigung über ihren Lotto-Gewinn.

Mittwoch Mittag gab es bereits ein telefonisches Gespräch mit dem Großgewinn-betreuer, dem sie dann auch erzählte, wie sie von ihrem Solo-Treffer erfuhr. Das ist „die Überraschung des Jahrtausends“, so ihr erster Gedanke.

Die Mutter, die zur Zeit in Kurzarbeit ist, plagten trotz Sparsamkeit auch Geldsorgen. Nun kann sie sorgenfrei in die Zukunft blicken. Als erste Idee, was nun mit dem Jackpot Treffer von 6,7 Millionen Euro geschehen soll? In der Wohnung sollen ein paar Dinge umgestaltet werden…. Die frisch gebackene Lotto-Millionärin wird ab jetzt noch einiges umgestalten können….

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser, und so wurde die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt. 35 Spielteilnehmer erhalten hier somit je rund 7.200 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es diesmal drei Haupttreffer. Zwei Oberösterreicher und ein Salzburger hatten die richtige Zahlenfolge auf ihren Quittungen und auch „Ja“ zum Joker gesagt. Die drei Gewinner holten sich damit je mehr als 159.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23. September 2020

2 Sechser zu je EUR 500.000,00 JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 88.480,72 92 Fünfer zu je EUR 1.049,10 207 Vierer+ZZ zu je EUR 139,80 4.209 Vierer zu je EUR 38,20 4.778 Dreier+ZZ zu je EUR 15,10 64.074 Dreier zu je EUR 4,50 157.081 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 04 08 11 21 39 45 Zusatzzahl 14

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23. September 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 35 Fünfer zu je EUR 7.189,10 1.797 Vierer zu je EUR 23,70 31.004 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 06 16 22 24 37 39

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23. September 2020

3 Joker zu je EUR 61.001,80 6 mal EUR 8.800,00 87 mal EUR 880,00 883 mal EUR 88,00 9.110 mal EUR 8,00 88.392 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 3 0 7 4 4

