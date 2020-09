Juraczka: Wien muss Wirtschaftspolitik machen, die den Namen auch verdient!

Große Würfe blieben bisher aus – Wien profitiert von Maßnahmen der Bundesregierung

Wien (OTS) - „Wien muss gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen eine Wirtschaftspolitik machen, die den Namen auch verdient hat. Bisher hat sich die Stadtregierung mit eher überschaubaren Initiativen und vor allem der grüne Koalitionspartner mit teuren Pop-Up Projekten beschäftigt, während die großen Würfe und langfristigen Strategien ausblieben“, so Wirtschaftssprecher Manfred Juraczka im Rahmen der Aktuellen Stunde im Wiener Gemeinderat.

Aktuell gehe es mehr denn je um die wirtschaftliche Situation der Stadt, um die Betriebe und um Arbeitsplätze. „Finanzminister Gernot Blümel und die Bundesregierung haben zur Hilfe und Unterstützung der Wirtschaft bereits viel auf den Weg bringen können – von dem erfolgreichen Modell der Kurzarbeit über diverse maßgeschneiderte Hilfspakete bis zum Investitionszuschuss“, so Juraczka weiter. Wien würde von den Maßnahmen der Bundesregierung stark profitieren.

Die neue Volkspartei Wien unterstützt gerne jede Maßnahme, die dazu beiträgt, Arbeitsplätze und Unternehmen in unserer Stadt zu retten. So etwa auch bei der initiierten und groß angekündigten Beteiligungs-GmbH. Jedoch würde hier zu langsam vorangegangen. „Es hilft nicht, nur das Pflaster auf Problemstellen zu picken. Wir müssen mit den Maßnahmen an die Substanz gehen, damit sich nachhaltig etwas bewegt. Nur so kann nachhaltige Wirtschaftspolitik funktionieren“, so Juraczka abschließend.

