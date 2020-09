Kunst-Schau „Ein Spaziergang“ im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS/RK) - Bei den „Maurer Werkstätten“ handelt es sich um eine Vereinigung von Kunstschaffenden aus Wien-Mauer. 8 Kreative aus dieser Gemeinschaft spazierten durch den 13. Bezirk und machten dabei Entdeckungen, die in künstlerischer Form festgehalten wurden. Am Dienstag, 29. September, fängt um 18.30 Uhr im Festsaal des Hietzinger Bezirksmuseums (13., Am Platz 2) die Eröffnungsveranstaltung zur Sonder-Ausstellung „Ein Spaziergang“ an. Der Zutritt ist gratis. Von Malereien und Grafiken bis zur Textilkunst reichen die beeindruckenden Werke, die bis Samstag, 28. November, in einem Schauraum im 2. Stock bei freiem Eintritt gezeigt werden. Das Museum ist Mittwoch (14.00 bis 18.00 Uhr) und Samstag (14.00 bis 17.00 Uhr) offen. Mehr Informationen: Telefon 877 76 88 (während der Besichtigungszeiten).

Die Präsentation hat das Motto „Die Maurer Werkstätten in Hietzing“. Das Publikum sieht ausdrucksstarke Beiträge von Sawatou Mouratidou (Textilkunst), Olaf Schöner (Holzbildhauerei), Sieglinde Ferchner (Malerei, Grafik), Erika Smutny (Zeichnung, Malerei), Brigitte Ziegler-Hanak (Malerei), Beate-Maria Platz (Malerei, Keramik), Maria Fürnkranz-Fielhauer (Wiener Konfektion, Design) sowie Elli Seeger (Textildrucke). Bei der Vernissage musiziert das „Duo Rodaun“. Einleitende Worte spricht der Kunsthistoriker Robert Seeger. Der ehrenamtlich aktive Museumsleiter, Ewald Königstein, begrüßt die Künstlerinnen, Künstler, Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker sowie die Besucherinnen und Besucher. Gesperrt ist das Museum an Feiertagen, während der Schulferien und an den Samstagen vor schulfreien Tagen. Individuelle Besichtigungstermine können Kunstinteressierte per E-Mail vereinbaren: bm1130@bezirksmuseum.at.

