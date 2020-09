Coronavirus-Tests wieder bei dm erhältlich

Exklusiv im dm Online Shop

Salzburg/Wals (OTS) - Nachdem es bei der ersten Tranche PCR-Tests Beanstandungen durch das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen bei der Produktkennzeichnung gab, wurden diese mittlerweile überarbeitet. Vom Hersteller wurden neue Tests zur Verfügung gestellt, deren Kennzeichnung nicht nur alle Anforderungen des BASG erfüllen, sondern auch eine Reihe von zusätzlichen Vorteilen für die Anwender bringen.

„Das neue Abnahmesystem basiert auf dem Gurgel-Prinzip, das laut Studien und internen Validierungen mindestens gleich gute Ergebnisse liefert, wie der professionelle Nasenabstrich. Durch ein mittlerweile zum Patent eingereichtes Verfahren, bei dem Stabilisierungssalze im Auffangröhrchen festgetrocknet sind, lösen sich die Salze durch die Gurgellösung, töten den Virus ab und stabilisieren ihn für mehrere Tage bei Raumtemperatur“, erklärt Dr. Daniel Wallerstorfer, Geschäftsführer das Analyseinstituts Novogenia.

Nach einer offiziellen Bestätigung der Rechtskonformität durch das BASG ist der „Coronavirus-Test für Zuhause“ ab sofort wieder im dm Online Shop auf dm.at verfügbar. Der Verkaufspreis liegt bei 119,00 Euro.

Was passiert, wenn der Test positiv ist

Die Test-Sets stammen aus der Novogenia GmbH, einem Biotechnologieunternehmen aus Salzburg, und werden dort auch ausgewertet. Positive Tests müssen an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet werden. Bis dieses mit dem Erkrankten in Kontakt tritt und über die vorzunehmenden Maßnahmen informiert, muss der Coronavirus-positiv Getestete in Heimquarantäne bleiben. Sollte in dieser Zeit eine akute Verschlechterung des Gesundheitszustandes eintreten, ist die telefonische Gesundheitsberatung unter der Rufnummer 1450 oder der zuständige Hausarzt zu informieren.

Über Novogenia GmbH

Novogenia ist ein österreichisches Biotechnologieunternehmen im Bereich präventiver Gentests, molekularer Diagnostik von Krankheiten und Lifestyle-Gentests sowie individualisierter Nahrungsergänzungen. Novogenia betreibt unter den höchsten Qualitätsstandards wie ISO 9001, ISO 22716 und ISO 22000 ein medizinisch zugelassenes, hoch automatisiertes humangenetisches Labor in Eugendorf bei Salzburg, Österreich.

