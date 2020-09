SP-Wagner: Gratis – Grippeimpfaktion einstimmig beschlossen

Der Gemeinderat hat am Donnerstag einstimmig die finanzielle Basis für die Gratis-Grippeimpfung beschlossen.

Wien (OTS/SPW-K) - „Die Gratis – Grippeimpfung ist eine der wichtigsten Begleitmaßnahmen der Pandemie. Damit können wir die Durchimpfungsrate steigern und so vor allem Risikogruppen besser schützen“, sagt Kurt Wagner, SP-Gemeinderat und Gesundheitssprecher der SPÖ Wien.

Erstmals kostenfreie Impfung für alle WienerInnen

Erstmals wird den Wienerinnen und Wienern eine kostenfreie Influenza – Impfung angeboten. Die Stadt Wien folgt damit einer Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der nationalen Impfkommission. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker hat dafür bereits im Frühjahr zeitgerecht ausreichend Influenza-Impfstoffe beschafft. Mit rund 400.000 Dosen steht der Wiener Bevölkerung die rund dreifache Menge der sonst in Wien verabreichten Influenzadosen zur Verfügung.

Ansturm auf Impf-Anmeldung

„Mit der Erhöhung der Impfquote werden auch die Spitäler entlastet und das ist gerade in Corona-Zeiten besonders wichtig“, so Wagner. Die Gratis-Grippeimpfaktion läuft von Oktober 2020 bis März 2021. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 13,24 Millionen Euro, für das Jahr 2020 sind das rund 10,16 Millionen Euro. Das Angebot steht allen in Wien lebenden Menschen zur Verfügung. Bis Donnerstag hat es schon mehr als 26.800 Anmeldungen für die Gratis-Grippeimpfaktion gegeben.

Die Anmeldung ist entweder online über impfservice.wien oder telefonisch beim Gesundheitstelefon 1450 möglich.

