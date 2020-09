Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 25.9.: IBM-Österreich-Chefin Patricia Neumann im Interview

Wien (OTS) - Die Digitalisierungsbeschleunigung durch die Covid-19-Krise ist Thema des Interviews von Volker Obermayr mit Patricia Neumann, Chefin von IBM und Internetoffensive Österreich – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 25. September um 9.42 Uhr in Ö1.

Die Corona-Krise hat die Stärken sowie Schwächen des heimischen digitalen Ökosystems offengelegt – von der Breitbandanbindung über Home-Office-Ausstattung bis hin zu den Lernangeboten für Schüler und Lehrlinge. In „Saldo“ spricht Patricia Neumann von IBM und der Interessensvertretung Internetoffensive Österreich über die Folgen der beschleunigten Digitalisierung – besonders für die Bereiche Bildung und Gesundheit. Auch warnt die Topmanagerin davor, nach der Pandemie in alte Strukturen zurückzufallen.

