SP-Gemeinderat Stürzenbecher: Drittes Corona-Hilfspaket wird geschnürt

Knapp 15 Millionen Euro umfasst das dritte Corona-Hilfspaket - SPÖ kämpft um jeden Arbeitsplatz und den Wirtschaftsstandort

Wien (OTS/SPW-K) - Am Donnerstag beschließt der Wiener Gemeinderat das dritte Corona-Hilfspaket. Den Schwerpunkt bilden dabei die Wiener Wirtschaft und der Arbeitsmarkt. „Corona hat uns allen enorm viel abverlangt, die UnternehmerInnen kämpfen nach wie vor. Wir unterstützen die Betriebe wo wir nur können und schnüren dafür das dritte Corona-Hilfspaket“, so SP-Gemeinderat Kurt Stürzenbecher und weiter, „wir geben mit unseren Maßnahmen den älteren ArbeitnehmerInnen eine Perspektive und den Jungen eine Zukunft.“

Mit der Investition von 13 Millionen Euro in die Joboffensive 50+ wird das Angebot von Arbeitsplätzen für Langzeitarbeitslose über 50 um 1000 Plätze auf 2000 verdoppelt. „Das ist eine massive Aufstockung der Hilfsmaßnahmen gegen Arbeitslosigkeit“, so Stürzenbecher. Weitere 1,3 Millionen Euro werden in die Ausbildung von Lehrlingen investiert. Neben dem Arbeitsmarkt sind die Schwerpunkte Gastronomie, Tourismus, Nachtgastronomie und Investitionen in die Zukunft. Tourismus und Nachtleben sind fast zum Erliegen gekommen. Daher werden die Wiener Clubs mit drei Millionen Euro gefördert. Sie erwirtschaften fast eine Milliarde Umsatz pro Jahr – das Comeback der Szene ist für die Wiener Kulturlandschaft essentiell. Mit 22 Millionen Euro werden Hotellerie und Tourismus unterstützt, damit Arbeitsplätze erhalten werden. Zudem wird Unternehmen bei Investitionen in Digitalisierung, Klimaschutz und Standortbelebung mit 14 Millionen Euro unter die Arme gegriffen.

Möglich ist das neue Maßnahmenpaket durch die verantwortungsvolle Politik der letzten Jahre, so Stürzenbecher: „Wir haben einen gut funktionierenden öffentlichen Dienstleistungssektor, der zweite Vorteil ist, dass wir gut gewirtschaftet haben um jetzt die vielen, wichtigen Maßnahmen setzen zu können und der dritte positive Faktor ist die brillant funktionierende Sozialpartnerschaft in Wien“.

Bereits mit den ersten beiden Hilfspaketen konnten wichtige Schritte zum Erhalt von Arbeitsplätzen gesetzt werden. Die Gastrogutscheine, die Homeoffice-Förderung, Arbeitsstipendien für KünstlerInnen oder die Stolz-auf-Wien-Beteiligungs-Gesellschaft haben Hilfe direkt, rasch und unbürokratisch zu den Menschen gebracht.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Elisabeth Auer

Leitung Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

(01) 4000-81 923

elisabeth.auer @ spw.at