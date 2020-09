Bayr: Empfehlungen des Rechnungshofes endlich umsetzen!

18. bis 26. September ist SDG-Aktionswoche

Wien (OTS/SK) - „Die Nachhaltigen Entwicklungsziele sind ein Kompass für ein Leben in einer zukunftsfähigen Welt. Er zeigt an, in welche Richtung sich die Welt entwickeln soll, um ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. Leider nimmt die Regierung die SDGs nicht ernst und richtet ihre Politik auch in diametral andere Richtungen aus“, kritisiert Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, anlässlich der globalen SDG-Aktionswoche von 18. bis 26. September. ****

„Nicht neu, aber immer noch ungehört sind die Empfehlungen des Rechnungshofes zur Umsetzung der Agenda 2030 mit ihren 17 nachhaltigen Entwicklungszielen“, bedauert die Nationalratsabgeordnete. „Grundlage einer seriösen Umsetzung sind eine Bestandsaufnahme und eine Lückenanalyse. Diese fehlt in der öffentlichen Debatte ebenso wie ein Umsetzungsplan“, kritisiert Bayr, dass zahlreiche Empfehlungen des Rechnungshofes aus dem Jahr 2017 bisher noch immer nicht umgesetzt sind. (Schluss) ls

