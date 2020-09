ORF III am Freitag: Auftakt zum Heinz-Marecek-Wochenende zum 75. Geburtstag mit drei Ausgaben „So ein Theater“

Mit: „Das lebenslängliche Kind“, „Ein Abend im Schmäh“ und „Die spanische Fliege“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information startet am Freitag, dem 25. September 2020, seinen dreitägigen Schwerpunkt zum 75. Geburtstag von Heinz Marecek mit drei Ausgaben von „So ein Theater“. Den Auftakt des ORF-III-Bühnenabends macht „Das lebenslängliche Kind“ (20.15 Uhr), aufgezeichnet in den Kammerspielen im Jahr 1986. Der Jubilar ist in dem Lustspiel von Robert Neuner nach dem Roman „Drei Männer im Schnee“ nicht nur als Schauspieler an der Seite von Franz Stoß, Kurt Sobotka und Elfriede Ott zu erleben, sondern führte auch Regie.

Um 22.20 Uhr folgt „Ein Abend im Schmäh“ aus dem ORF-Zentrum 1979 mit Sketchen und Chansons mit pointierter, satirischer Note. Heinz Marecek und Otto Schenk spielen „Im Antiquitätenladen“, Karl Hodina besingt das „Vogerl im Bam“, Barbara Valentin gibt die Parodie „Wo ist der Mann?“ zum Besten und Alfred Böhm spielt einen Sketch von Karl Valentin, den „Buchbinder Wanninger“. Buch und Inszenierung stammen von Peter Rapp.

Aus den Kammerspielen 1995 präsentiert „So ein Theater“ abschließend „Die spanische Fliege“ (23.15 Uhr) unter der Regie des Publikumslieblings. In den Hauptrollen sind u. a. Susi Nicoletti und Ossy Kolmann zu sehen.

